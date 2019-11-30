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قرعة كأس أمم أوروبا 2020 تسقر عن مجموعات نارية.. ألمانيا وفرنسا والبرتغال في مجموعة واحدة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:04 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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انتهت منذ قليل مراسم سحب قرعة بطولة كأس أمم أوروبا 2020 خلال الحفل المقام اليوم السبت 30 نوفمبر العاصمة الرومانية بوخارست.

تقسيم مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا 2020
ويشارك في بطولة كأس أمم أوروبا 2020 أربعة وعشرون منتخب مقسمين على 6 مجموعات ستشارك في البطولة.

تصنيف منتخبات أمم أوروبا 2020
المستوى الأول: بلجيكا، إيطاليا، إنجلترا، ألمانيا، إسبانيا، أوكرانيا.
المستوى الثاني: فرنسا، بولندا، سويسرا، كرواتيا، هولندا، روسيا.
المستوى الثالث: البرتغال، تركيا، الدنمارك، النمسا، السويد، جمهورية التشيك.
المستوى الرابع: ويلز، فنلندا، الفائز من الملحق الأول، الفائز من الملحق الثاني، الفائز من الملحق الثالث، الفائز من الملحق الرابع.

نتيجة قرعة كأس أمم أوروبا 2020
ويقدم لكم موقع "الفجر" نتيجة قرعة بطولة كأس أمم أوروبا 2020 كالآتي:
المجموعة الأولى: تركيا ، إيطاليا ، ويلز ، سويزلاندا
المجموعة الثانية: فنلندا ، الدنمارك ، بلجيكا ، روسيا.
المجموعة الثالثة: أوكرانيا ، نيوزلاند ، استراليا ، والفائز من الدوري (د).
المجموعة الرابعة: إنجلترا ، كرواتيا ، جمهورية تشيك ، والفائز من الدوري (ج).
المجموعة الخامسة: إسبانيا ، بولندا ، السويد ، المتأهل من الدوري (ب).
المجموعة السادسة: البرتغال ، فرنسا ،ألمانيا ، والفائز من الدوري (أ).

موعد إنطلاق بطولة كأس أمم أوروبا 2020 وموعد انتهاء البطولة
ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس أمم أوروبا 2020 في12 يونيو القادم بينما ستنتهي البطولة في 12 يوليو القادم والموافق عام 2020.

وستبدأ عملية بيع تذاكر مباريات بطولة كأس أمم أوروبا 2020 بعد بضعة أيام من الآن ومن الممكن أن تكون يوم الأربعاء القادم.

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