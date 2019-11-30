إتحاد الجزائر يتعادل مع الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

حقق نادي الوداد البيضاوي المغربي تعادلاً ثميناً مع مضيفه إتحاد العاصمة الجزائري، في مستهل مباريات المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي أقيم في ملعب "عمر حمادي" بالجزائر العاصمة.





الشوط الأول

بدأ أصحاب الأرض بداية قوية بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الخامسة عبر عبدالكريم زاوري.





سيطر الجزائريون على مجريات الشوط نسبياً، وسط حالة من الإرتباك بين صفوف وصيف النسخة الماضية.





حاول الوداد مجاراة نسق إتحاد العاصمة، لكنهم إصطدموا بحماس أصحاب الأرض، لينتهي الشوط بهدف نظيف.





الشوط الثاني

بدأ لاعبي الوداد الشوط الثاني وسط تراجع أفراد إتحاد العاصمة، من أجل الحفاظ على الهدف.





وإقتنص الوداد هدفاً قاتلاً في الدقيقة 89 عبر بادي أووك، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.





بهذه النتيجة يحصل كل فريق على أولى نقاطه في المجموعة الرابعة، في إنتظار مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وبيترو أتليتيكو الأنجولي.





تشكيل الوداد

تجناوتي

أمولود - أشرف داري - كومارا - جادارين

أووك - النقاش - جبران - تيجاوزي

الحسوني - أيوب الكعبي





تشكيل إتحاد العاصمة

زيماموش - خيراوي - حمرة - شريفي

بن خليفة - القدوري

حدوش - اللافي - زاوري

بن شيعة.



