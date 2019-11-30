نسرين طافش تلاعب قططها على "إنستجرام"

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".





وظهرت "طافش"في الصورة وهي تلاعب قططها، وكانت ترتدي تي شيرت باللون البينك، يتسم بوجود أكمام قصيرة، وبتسريحة شعر على شكل ذيل حُصان.





وجاءت أبرز التعليقات على الصورة علي النحو التالي حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "انا بحبك كتير"، وعلق آخر قائلاً: "للأنوثة عنوان"، وعلق آخر "قمر"، وعلق آخر" كم انت محظوظ أيها القط اللعين وتلامسك أنامل هذه الفاتنه التي أفكر بها كل ليلة".





وفي سياق آخر أعمال الفنانة نسرين طافش، مسلسل "مقامات العشق"، من بطولة" يوسف الخال، مصطفي الخاني، لجين إسماعيل، قمر خلف، محمد حداقي " إخراج أحمد إبراهيم أحمد، ومن إنتاج تلفزيون أبو ظبي، ومن تأليف الكاتب محمد البطوش.





الجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال الفنانة نسرين طافش السينمائية فيلم "نادي الرجال السري"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، والفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، غادة عادل، بيومي فؤاد، وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم كوميدي من مجلة الـ"دير جيست" لعام 2019، وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم 20 ديسمبر القادم بأحد الفنادق الكُبرى بالقاهرة.