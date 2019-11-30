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"فيس بوك" يطلق خدمة فريدة من نوعها في سنغافورة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:51 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أطلق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في سنغافورة، خدمة فريدة من نوعها؛ حيث أطلق إشعار تصحيح للمعلومات الكاذبة.

وأصدر موقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، أول إشعار تصحيح "Notification" لأحد المستخدمين، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

ونبه الإشعار المستخدم، باحتواء منشوره على معلومات خاطئة، وفقا لقانون الأخبار المزيفة في سنغافورة، بحسب ما نقلت "رويترز".

وكانت الحكومة بسنغافورة، قد طلبت يوم أمس الجمعة، "منشر إخطار تصحيح لمنشور أحد المستخدمين بتاريخ 23 نوفمبر الماضي"، والتزم موقع التواصل الاجتماعي لطلب الحكومة وأرسل إخطار التصحيح.

وأوضح الإخطار أن فيسبوك ملتزم من الناحية القانونية، بإخطاركم أن حكومة سنغافورة ،تقول: إن "هذا المنشور يحتوي على معلومات غير صحيحة".

وتم إدراج إشعار التصحيح أسفل المنشور الأصلي للمستخدم دون أي تعديلات عليه، وتمكن عدد من المستخدمون من الاطلاع على الإشعار.

كما دعا "فيس بوك" إلى اتخاذ نهج متأن في تطبيق قانون جديد لمكافحة "الأخبار الكاذبة"، وذلك من أجل حماية حرية التعبير.

وذكر متحدث باسم العملاق الأزرق، في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني، أنه بموجب القانون السنغافوري وضع فيس بوك شارة على المنشورات، التي تقرر الحكومة أنها تحتوي على معلومات غير صحيحة.

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الكلمات المفتاحية

فيس بوك سنغافورة

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