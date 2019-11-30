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مي عمر بإطلالة مثيرة وصادمة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي تثير غضب محبيها (صور)
السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:39 م
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أطلت الفنانة مي عمر على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، بفستان أحمر قصير يبرز مفاتنها، حيث إنها تلقت هجوماً واسعاً من رواد السوشيال ميديا.
ولاقت مي عمر بعد ظهورها الجرئ بختام مهرجان القاهرة السينمائي، العديد من الهجوم الحاد من تابعيها ومحبيها مستائين من إطلالتها المثيرة والصادمة.
وخطفت مي عمر الأنظار وعدسات المصورين بإطلالتها المثيرة، حيث إنها ارتدت فستانًا حمل توقيع Basil Soda والاستايلست Khemissi Imen من درجات البرتقالي الناري Flame Orange أو الـ Orange Peel المستوحى من غروب الشمس.
جدير بالذكر أن مي عمر تنافس فى رمضان المقبل بمسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، ومن المقرر أن ينطلق تصوير الفترة المقبلة بعد إنتهاء المخرج حسين المنباوى من معاينة أماكن التصوير، ويشارك فى بطولة العمل الفنان والمطرب محمد دياب.
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