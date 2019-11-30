مي عمر بإطلالة مثيرة وصادمة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي تثير غضب محبيها (صور)

أطلت الفنانة مي عمر على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، بفستان أحمر قصير يبرز مفاتنها، حيث إنها تلقت هجوماً واسعاً من رواد السوشيال ميديا.





ولاقت مي عمر بعد ظهورها الجرئ بختام مهرجان القاهرة السينمائي، العديد من الهجوم الحاد من تابعيها ومحبيها مستائين من إطلالتها المثيرة والصادمة.

