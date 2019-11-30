فايلر يطالب بتجهيز بديل أيمن أشرف قبل مواجهة الكأس

يسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتجهيز عدد من اللاعبين قبل مواجهة بني سويفؤ ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.



واستفسر فايلر من الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، عن موقف سعد الدين سمير مدافع الفريق، ومدي جاهزيته للدفع به خلال المبارايات المقبلة.



ويرغب فايلر في سرعة تجهيز سمير، خاصةً في ظل خروج أيمن أشرف مدافع الفريق من حساباته خلال مباراة بني سويف، قبل مواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.



وتعرض أيمن أشرف للطرد، خلال مواجهة الفريق ضد النجم الساحلي التونسي، والتي أقيمت مساء أمس على الملعب الأوليمبي برادس، هُزم فيها المارد الأحمر بهدف دون رد.



وشارك سمير، في تدريبات الغائبين عن مواجهة النجم الساحلي، اليوم عقب غيابه أمس بسبب تعرضه بنزلة برد حادة.



وعادت بعثة الفريق صباح اليوم السبت، إلى القاهرة قادمة من قرطاج، حيث يحصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل الاستعداد لمواجهة بني سويف في كأس مصر.



ويستضيف الأهلي نادي الهلال السوداني، مساء الجمعة المقبلة على ملعب السلام بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وكان الهلال السوداني حقق فوزًا هامًا على ملعبه بالجوهرة الزرقاء في أم درمان، على حساب بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، لحساب نفس الجولة.



ويحتل الهلال السوداني صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق هدف وحيد عن النجم الساحلي التونسي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما يقبع الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بالمركزين الثالث والرابع على الترتيب بدون أي نقاط.