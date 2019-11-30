متخصص في الشأن الإفريقي: مصر تتبنى مشروع حل النزاعات بالقارة (فيديو)

قال اللواء محمد عبد الواحد، المتخصص في الأمن القومي والشئون الإفريقية، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية بإفريقيا المقرر عقده في 11 ديسمبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعزز من أهداف الاتحاد الإفريقي الخاصة بضرورة حل الأزمات الإفريقية- الإفريقية دون تدخلات أجنبية والتي تعقد الموقف.



وأضاف "عبدالواحد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc"، مساء السبت، أن مصر تتبنى مشروع حل النزاعات الإفريقية التي تعد أكبر معوقات تنمية القارة السمراء في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وريادتها لإعادة الأعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزعات، لافتًا إلى أن بلادنا لديها خبرة في هذا المجال؛ حيث شاركت مصر في العديد من عمليات المصالحة بين الدول الإفريقية في تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة.



وأشار المتخصص في الأمن القومي والشئون الإفريقية إلى أن منتدى أسوان للسلام والتنمية بإفريقيا سوف يستمر بعد تسليم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، معلقًا: "هذا المنتدي سيكون الأول وليس الأخير وسيتوله الاتحاد الإفريقي فيما بعد".

