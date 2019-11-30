الشرطة الهولندية تعلن اعتقال مشتبه فيه على خلفية هجوم لاهاي
ويذكر أن قالت متحدثة باسم الشرطة إن المحققين ينظرون في كافة الاحتمالات فيما يتعلق بهوية الجاني ودوافعه. وخرج المصابون من المستشفى في وقت متأخر من مساء أمس.
وقالت المتحدثة إن الشرطة ليس لديها
حتى الآن وصف للمشتبه به، لكنها أشارت إلى أن البيان الذي أصدرته الشرطة في بادئ
الأمر، وقالت فيه إن المشتبه به في الأربعينات وينحدر من شمال أفريقيا.
ونقلت مؤسسة البث التلفزيوني والإذاعي
(إن.أو.إس) عن شاهدين قولهما إن اثنتين من الضحايا ركضتا وهما تصرخان واختبأتا في
متجر قريب.
وقال أحد الشاهدين إن رجلا رياضيا فر
من موقع الحادث، إذ قفز بسهولة فوق الحواجز التي اعترضت سبيله. وطوقت الشرطة
المنطقة لساعات لإسعاف الضحايا وتمشيط المنطقة بحثا عن أدلة تقود للجاني.
وأصدرت محكمة هولندية، الأسبوع الماضي، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات، على رجل باكستاني الأصل، بتهمة الإعداد لتنفيذ هجوم يستهدف رئيس حزب "من أجل الحرية" الهولندي غيرت فيلدرز.
وسبق أن حكمت المحكمة الهولندية في لاهاي، الأسبوع الماضي، أنه على الدولة بذل الجهود لإعادة 56 طفلا من 23 امرأة هولندية يتواجدون في معسكرات كردية شمالي سوريا، وتستأنف هولندا ضد هذا الحكم.