خفض الاستهلاك.. بيان مهم من مرصد الكهرباء

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية المتاحة في الإنتاج اليوم السبت بلغت 21 ألفا و800 ميجاوات.





وأشار إلى أنه لم يتم أمس الجمعة خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.





وتوقع المرصد، في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألف ميجاوات مقابل 22 ألفا و700 ميجاوات أمس، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و660 ميجاوات.





ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل، حتى الخامسة مساء، فيما ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.





ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.​