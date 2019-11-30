Advertisements
Advertisements
Advertisements

خفض الاستهلاك.. بيان مهم من مرصد الكهرباء

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:38 م
Advertisements
عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
أ ش أ
Advertisements

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية المتاحة في الإنتاج اليوم السبت بلغت 21 ألفا و800 ميجاوات.


وأشار إلى أنه لم يتم أمس الجمعة خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.


وتوقع المرصد، في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألف ميجاوات مقابل 22 ألفا و700 ميجاوات أمس، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و660 ميجاوات.


ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل، حتى الخامسة مساء، فيما ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.


ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.​

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مرصد الكهرباء المركز القومي للتحكم الكهرباء

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

رد فعل عنيف من مرتضي منصور عقب خسارة الزمالك ضد مازيمبي

منذ ساعتين

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ يوم

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 3 ساعات

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ حوالي 4 ساعات

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ يوم

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

8 آلاف و300 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

الكهرباء: 22 ألفا و800 ميجاوات أقصى حمل متوقع اليوم

الكهرباء: 18 ألف ميجاوات زيادة احتياطية عن الحمل المتوقع اليوم

"الكهرباء": 17 ألفا و500 ميجاوات زيادة احتياطية في الأحمال اليوم

مرصد الكهرباء: 19 ألفا و650 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

مرصد الكهرباء: 16 ألفا و500 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:49 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

04:50 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

02:15 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status