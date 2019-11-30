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3 اختيارات على طاولة الزمالك بعد الخسارة من مازيمبي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:36 م
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الزمالك
الزمالك
أحمد السيد
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يعقد غدا الأحد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة طارئة لمناقشة موقف الجهاز الفني الحالي بقيادة الصربي ميتشو، من الاستمرار على رأس القيادة الفنية للابيض بعد النتائج السلبية الأخيرة في مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن هناك ثلاثة اقتراحات سوف يتم مناقشتها خلال الجلسة المقرر عقدها غدا بخصوص موقف ميتوش

وأضاف المصدر : هناك اتجاة لاقالة الجهاز الفني الحالي وتعيين اسامة نبيه حتى نهاية الموسم، وهناك اتجاة آخر باستمرار الصربي ميتشو في منصبه، وهناك تفكير اخير في وجود جهاز فني مصري مؤقت حتى التعاقد مع مدرب اجنبي جديد.

وقد تعرض الزمالك للخسارة أمام مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة مقابل لا شئ في افتتاح مشوار الفريق في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا حتى الان :

1-مازيمبي الكونغولي برصيد 3 نقاط

2-زيسكو يونايتد الزامبي نقطة وحيدة (المباراة جارية الأن).

3-أول أغسطس الأنجولي نقطة وحيدة (المباراة جارية الأن).

4-الزمالك المصري بدون نقاط.
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