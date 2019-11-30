فرجاني ساسي يُوجه رسالة مؤثرة إلى ميتشو

حرص اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط نادي الزمالك في تدعيم الصربي ميتشو المدير الفني للقلعة البيضاء بعد الخسارة من فريق مازيمبي في بداية المشوار الافريقي هذا الموسم.





نتيجة مباراة الزمالك ومازيمبي :-





وكان نادي الزمالك قد خسر اليوم من فريق مازيمبي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الاخير ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





رسالة فرجاني ساسي للصربي ميتشو :-





وكتب ساسي على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "جميع اللاعبين يدعمون المدرب ميشو ويبقون وراء ظهره".





قرار جديد من إدارة الزمالك بعد الهزيمة الأفريقية :-





وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بأن هناك اجتماع طارئ ظهرا غدا الأحد من أجل حسم موقف الجهاز الفني بعد الهزيمة الثقيلة من الفريق الكونغولي.





وتعرض أيضا نادي الزمالك لهزيمة من فريق إنبي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام الدولي في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا حتي الآن :-





مازيمبي: 3 نقاط

أول أغسطس: نقطة

زيسكو الزامبي: نقطة

الزمالك: بلا رصيد من النقاط



