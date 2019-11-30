تصريحات نارية من "جوميز" رداً على مدرب فلامنجو البرازيلي

وجه الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم الفريق الأول للكرة لنادي الهلال، رسائل خاصة لمدرب الفريق السويسري رازفان لوشيسكو، عقب التتويج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.



وكان البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني الحالي لنادي فلامنجو البرازيلي، والهلال سابقا، قد أثار جدلا واسعا بتصريحاته المثيرة للجدل عن الهلال، قائلا: "أنا من كونت وصنعت الفريق الحالي في الهلال الذي توج باللقب الآسيوي، إنه من عملي".



ويواجه الهلال فريق الترجي التونسي في افتتاح بطولة كأس العالم لأندية التي ستنطلق في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر القادم، وسيواجه الفائز في اللقاء فريق فلامنجو البرازيلي، في المربع الذهبي.



وقال جوميز في تصريحات لصحيفة "جازيتا سبورت" اليونانية: " لوشيسكو معلم، ف على الرغم من أنني لعبت مع العديد من الفرق الجيدة، وعملت مع العديد من المدربين المتميزين، إلا أن لوشيسكو هو الذي علمني ماذا أفعل في الملعب، وكيف ألعب للفريق، وكيف ألعب بدون كرة".



وأضاف: "لوشيسكو مدرب رائع، ويستحق كل التهنئة والمدح الذي يحصل عليه الآن، فهو الذي قاد الفريق لحصد اللقب القاري".

