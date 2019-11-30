خالد الجندي: "قصة خروج سيدنا آدم من الجنة تعلمنا سماع الكلام بدون لماضة" (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن سيدنا آدم عليه السلام، لم يسأل الله عز وجل عن سبب تحريمه الأكل من الشجرة المحرمة، وعندما حاول معرفة سبب التحريم، خرج من الجنة.



وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن إبليس قام بالوسوسة لسيدنا آدم عليه السلام، للأكل من الشجرة المحرمة، مدعيًا أن الله حرم الأكل من هذه الشجرة، حتى لا يكون من الخالدين،



ولفت إلى أن سيدنا آدم قام بعد ذلك بالاكل من الشجرة، فخرج هو وزوجته من الجنة، معقبًا: "قصة آدم عليه السلم تعلمك أنك تسمع الكلام وانت ساكت، بطل لماضة".

