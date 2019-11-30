نجلاء بدر: الدراما التركية احتلت السوق المصري ويجب تدخل المنتجين لتغيير الخريطة

قالت الفنانة نجلاء بدر أن الدراما التركية احتلت السوق المصري، وهو أمر يثير الاستهجان معلقة: "حاجة تدايق، أحنا مش بنتكلم عن الدراما السورية، ولا الكويتية، إحنا بنتكلم عن تركيا اللي هي بعيدة عن حياتنا ولغتنا".



وأضافت "بدر"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن الدراما التركية احتلت الصدارة خارج شهر رمضان، مؤكدة أنه يجب تدخل المنتجين المصريين لتغيير الخريطة.



وأشارت الفنانة إلى أن هناك أعمال درامية كثيرة كانت لها مشاهدات مرتفعة خارج السباق الرمضاني مثل مسلسلات "الأب الروحي"، ومسلسل "الطوفان"، ومسلسل "سابع جار".

