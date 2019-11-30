وست هام يُسقط تشيلسي بهدف.. وتوتنهام يستمر في الفوز مع مورينيو بالدوري الإنجليزي

حقق فريق وست هام يونايتد فوزا صعبا على فريق تشيلسي في ديربي لندن بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





أهداف مباراة تشيلسي ووست هام :-

وسجل الظهير الأيسر كريسول هدف فريق وست هام يونايتد الوحيد في المباراة بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الشوط الثاني من المباراة، وأضاع لاعبو فريق تشيلسي العديد من الفرص خلال أحداث اللقاء.





نتائج الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي :-

ونجح فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في تحقيق الفوز على فريق بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.





وسوف يواجه فريق ساوثهامبتون بعد قليل نظيره فريق واتفورد في إطار منافسات نفس الجولة أيضاً، بينما ستقام 4 مباريات في ختام الجولة غدا الأحد، حيث سيواجه فريق أرسنال نظيره فريق نوريتش سيتي، ويحل فريق أستون فيلا ضيفا على فريق مانشستر يونايتد، ويلتقي فريق ليستر سيتي مع فريق إيفرتون على ملعب الكينج باور، ويواجه فريق ولفرهامبتون نظيره فريق شيفيلد يونايتد.





ويحتل فريق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة وبفارق 11 نقطة عن فريقي ليستر سيتي ومانشستر سيتي اصحاب المركزين الثاني والثالث، بينما يحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.