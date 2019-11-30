عثماثون يهزم بلطيم في عقر داره، وكفر الشيخ يضرب مطوبس بخماسية وبسيون يخسر من الحامول





أسفرت نتائج الجولة الثامنة للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث والتي أقيمت عصر اليوم عن النتائج التالية:-



أكتسح كفر الشيخ نظيره مطوبس بخماسية مقابل هدف، سجل اهداف كفر الشيخ إبراهيم السامولي هدفين، وأحمد كفتة هدفين، وأحمد إبراهيم هدف، وجاء هدف مطوبس الوحيد عن طريق اسلام الخواجة، ليتصدر كفر الشيخ المجموعة برصيد 19 نقطة، ويتجمد رصيد مطوبس عند النقطة 5 في المركز العاشر.



ونجح سبورتنج كاسل في تحقيق الفوز علي مركز شباب الحنفي بهدفين مقابل هدف، سجلها محمد صلاح مهاجم الفريق، ليرتقي سبورتنج للمركز الرابع برصيد 15 نقطة، ويقع في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.



وبثلاثية نظيفة فاز صيد المحلة علي سيدي سالم، سجلهما عبدالرحمن عوف 'هدفين' وفيكتور 'هدف'، ليأتي صيد المحلة في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ويتوقف رصيد سيدي سالم عند النقطة 5 في المركز الثالث عشر.



وواصل شباس الشهداء انتصاراته بتحقيقه الفوز الثاني علي التوالي، علي نظيره دسوق بهدف نظيف أحرزه رأفت عوض، ويأتي الشهداء في المركز الثامن برصيد 12 نقطة، ويبقي دسوق في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.



وفاز الحامول علي اتحاد بسيون بهدف نظيف أحرزه محمد أمين، الفوز رفع من رصيد الحامول ل16 نقطة في المركز الثالث، وبقي اتحاد بسيون في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.



وفي ختام مباريات الجولة تعادل سمنود مع الزعفران بهدف لكل منهما، سجل لوكا هدف التعادل لسمنود، ليأتي في المركز السادس برصيد 15 نقطة، ويليه الزعفران في المركز السابع برصيد 13 نقطة.



1- كفر الشيخ 19 نقطة

2- صيد المحلة 18 نقطة

3- الحامول 16 نقطة

4- سبورتنج 15 نقطة

5- عثماثون 15 نقطة

6- سمنود 15 نقطة

7- الزعفران 13 نقطة

8- شباس الشهداء 12 نقطة

9- بلطيم 9 نقاط

10- مطوبس 5 نقاط

11- دسوق 11 نقطة

12- اتحاد بسيون 5 نقاط

13- سيدي سالم 5 نقاط

14- شباب الحنفي 4 نقاط

