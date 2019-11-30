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بحضور أكثر من 5 آلاف مواطن.. محافظ أسوان يشهد مراسم الصلح بين قبيلتي عرب حجازة وعرب الرشايدة بكوم أمبو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:15 م
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محافظ اسوان
محافظ اسوان
فتح الله رضوان
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بحضور أكثر من 5 آلاف مواطن استهل اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان برنامج عمله بزيارة قرية حجازه بمركز كوم أمبو لحضور مراسم الصلح بين قبيلتي عرب حجازة وعرب الرشايدة بعد نجاح جهود لجنة الصلح برئاسة سماحة السيد مصطفى الإدريسي بالتعاون مع رجال الأمن والعمد والمشايخ في التوصل إلى وقف نزيف الدم وإنهاء هذه الخصومة في الشق العرفي مع الاستمرار في الشق الجنائي والقانوني. 


وبدأت أحداث المشكلة بين القبيلتين منذ شهر مايو الماضى، وقد حضر قودة الصلح اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان والدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، بجانب أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعببة، فيما بدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبه قيام قبيلة عرب الرشايدة بتقديم الكفن لحقن الدماء والصفح والعفو لوجه الله لقبيلة عرب حجازة وذلك مع ترديد التكبيرات والتهليل. 


وخلال كلمته التى ألقاها محافظ أسوان أكد على أنه يجب علينا كمواطنين ومسئولين بأن نأخذ العبر والدروس لوأد الفتنة فى مهدها، وأن نقف يدًا واحدة، ونقدم النصيحة والتوعية لأبنائنا وشبابنا بأن العنف والعصبية يؤدى إلى تأجيج الصراعات مما يتطلب تماسكنا وترابطنا وتعاوننا، وإعلاء مبادئ المصالحة ولم الشمل والتلاحم والتماسك. 


وأشار إلى فضل الصلح والأمر بضبط النفس والعفو والتسامح بين الناس وهو ما حثت عليه الأديان السماوية، وقدم المحافظ شكره لكل من سعى لإتمام هذا الصلح وشارك فى تنظيمه وعلى رأسهم الشيخ السيد إدريس مصطفى، بجانب جهود القيادات الأمنية والدينية والعمد من أبناء أسوان. 


كما قدم شكره وتحيته لأبناء قبيلة عرب حجازة وقبيلة عرب الرشايدة على إستجابتهم الحكيمة لنداءالعقل لإتمام هذا الصلح المبارك مما يؤكد على عمق محبتهم وتعاونهم ولاسيما فى ظل أواصرالأخوة والجوار والمصالح المشتركة التى تربط بينهما.
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