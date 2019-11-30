هند صبري تعلق على صورتها بجملة لـ"أوبرا وينفيري"

نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت عليها تعليقًا مقتبسًا من الإعلامية أوبرا وينفيري، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا لدى جمهورها.



علقت هند صبري على هذه الصورة بجملة أوبرا وينفيري، حيث كتبت: "التركيز يشعرك بالقوة على ما يثيرك، أوبرا وينفيري".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "ملكة ما شاء الله، زي القمر يا حبيبتي"، وأردف آخر قائلا: "منورة الدنيا كلها ربنا يحميكي، ويحفظك".



وعلى صعيد آخر شاركت هند صبري في العديد من الأفلام منها: "موسم الرجال، صمت القصور، عرائس الطين، حالة حب، عايز حقي، بنات وسط البلد، لعبة الحب، ملك وكتابة، الجزيرة، الممر، الفيل الأزرق 2، التوربيني" وغيرها.



وشاركت هند صبري في العديد من المسلسلات منها: "بعد الفراق، لحظات حرجة، عايزة اتجوز، إمبراطورية مين، نيللي وشيريهان، حلاوة الدنيا، عرض خاص، مكتوب".