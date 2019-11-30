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القحطاني: تراجعت عن دعوة برشلونة لحفل اعتزالي.. وهذا أكثر ما يحزنني في مسيرتي الكروية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:13 م
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ياسر القحطاني
ياسر القحطاني
أميرة فطيم
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تحدث ياسر القحطاني، أسطورة نادي الهلال السابق، عن حفل اعتزاله، المقرر إقامته في مباراة فريق y20 والهلال، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقال القحطاني في تصريحات بمؤتمر صحفي للحديث عن الحفل: "كنت سأتفق مع نادي برشلونة الإسباني، للمشاركة في حفل اعتزالي، ولكني تراجعت عن هذه الفكرة في اللحظات الأخيرة".

وتابع: "الأندية العالمية أصبحت تأتي كثيرا في الفترة الأخيرة لخوض المباريات في المملكة.. لذلك وجدت أن الأمر أصبح عادي، حتى أنه يبدو للبعض أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي يسكن في منطقة البديعة".

وأضاف القحطاني: "فريق y20 سيستمر بعد انتهاء حفل اعتزالي، وسيحمل قميصه جميع ألوان الأندية التي لعبت فيها طوال مسيرتي الكروية".

وأكمل: "كما من المقرر أم يشارك فريق y20، في بعض المناسبات الخيرية والفعاليات الرياضية، خلال الفترة القادمة".

وبالحديث عن تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا؛ قال: "أن هذا الأمر طبيعي، فمن الطبيعي تخضع هذه البطولة غصب عنها لزعيم القارة".

واختتم القحطاني حديثه قائلا: "أكثر شيء يحزني في مسيرتي الكروية، هو عدم تحقيقي لقب كأس آسيا مع منتخب السعودية، ودوري الأبطال مع الهلال".

وكان الفريق الأول للكرة بنادي الهلال قد توج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.
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الكلمات المفتاحية

برشلونة الهلال القحطاني

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