ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول ما حكم الزواج العرفي في الإسلام؟





أجاب أمين الفتوى خلال فيديو له، أن الزواج في العموم له أركان وشروط، إذا تمت كان الزواج صحيحًا شرعًا منها والإيجاب والقبول من الطرفين، أي من جانب ولي المرأة أو المرأة، ومن جانب الرجل وحضور شهود على أن يكونا رجلين بالغين عاقلين، ويتم الاتفاق على المهر.





وقال "وسام" إن الفرق في التوثيق الرسمي، حيث أن الزواج الشرعي نسجله عند المأذون ويأخذ صفة الرسمية ويسجل في المحكمة وتبلغ به الأحوال المدنية، أما الزواج العرفي فيمكن تسجيله عند المحامي أو غير ذلك.



