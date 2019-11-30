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حكم الزواج العرفي في الإسلام

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:52 م
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول ما حكم الزواج العرفي في الإسلام؟

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو له، أن الزواج في العموم له أركان وشروط، إذا تمت كان الزواج صحيحًا شرعًا منها والإيجاب والقبول من الطرفين، أي من جانب ولي المرأة أو المرأة، ومن جانب الرجل وحضور شهود على أن يكونا رجلين بالغين عاقلين، ويتم الاتفاق على المهر.

وقال "وسام" إن الفرق في التوثيق الرسمي، حيث أن الزواج الشرعي نسجله عند المأذون ويأخذ صفة الرسمية ويسجل في المحكمة وتبلغ به الأحوال المدنية، أما الزواج العرفي فيمكن تسجيله عند المحامي أو غير ذلك.

وتابع: "إنه طالما أن الشهود كانوا غير موجودين وليس هناك مجلس عقد فهذا ليس بزواج وإنما استهانة بقدسية وشرعية عقد الزواج".
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