عمان تسقط الكويت بثنائية في خليجي 24





حقق المنتخب العماني فوزا ثمينا على نظيره الكويتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم السبت، على ملعب ملعب خليفة، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.





ونجح عبد العزيز المقبالي في قيادة المنتخب العماني للفوز على الكويت؛ بتسجيلة هدفي الفريق من ركلتي جزاء استقرت في شباك الكويت في الدقائق 15، و32 من عمر الشوط الأول.



فيما أحرز يوسف ناصر السلمان هدف الكويت الوحيد بتمريرة حاسمة ليضعها في شباك عمان عند الدقيقة 79، ليعلن الحكم عقب انتهاء المباراة فوز عمان على الكويت بهدفين مقابل هدف.





وبهذا الفوز رفع منتخب عمان رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الكويت عند 3 نقاط في المركز الثاني.





وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر، والعراق، والإمارات، واليمن، فيما يتواجد في المجموعة الثانية منتخبات؛ السعودية، عمان، والكويت، والبحرين.



ويترأس منتخب قطر المجموعة الأولى باعتباره صاحب الضيافة، فيما ترأس منتخب عمان المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة.