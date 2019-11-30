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"بفستان شفاف".. هنا الزاهد تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:38 م
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هنا الزاهد
هنا الزاهد
حسام يونس
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نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

وظهرت "الزاهد" في الصورة التي قامت بنشرها، وهي ترتدي فستان باللون الأسود، شفاف عند الصدر والأكتاف وميك أب هادئ  يظهرها أكثر جمالاً مع تسريحة شعر منسدلة تتناسب مع الإطلالة الجديدة .

وكانت أبرز التعليقات على الصورة كالتالي، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "بتجنني بحبك"، وعلق آخر قائلاً: "قمر"، وعلق آخر" منورة يا نجمة"، "روعة تمثيلك يا هنا"، "بحبك يا هنا".

يذكر أن هنا الزاهد، هي ابنة شرين المنزلاوي، وتزوجت من الفنان الراحل طلعت زكريا، وفي أغسطس 2018 احتفلت بحفل خطوبتها من الفنان أحمد فهمي، في حفل عائلي اقتصر علي العائلتين وبعض الأصدقاء.

وشاركت "الزاهد" مؤخرا في مسلسل "الواد سيد الشحات"، وهو بطولة  أحمد فهمي ومحمد محمود وياسر الطوبجي وبيومي فؤاد ومحمد الصاوي ومحمد عبدالرحمن وهيفاء وهبي وأكرم حسني، تأليف مصطفي صقر ومحمد عز الدين وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سنيرجي.

جدير بالذكر أن "الزاهد" شاركت في الكثير من الأعمال الفنية منها، "أيوب"، "سك علي إخواتك"، "في ال لا لا لاند"، "الميزان"، "مأمون و شركاه"، "ألف ليلة وليلة"، "مولانا العاشق"، "البيوت أسرار"، "فرق توقيت"، "يوميات ونيس"، "قصة حب"، " المشخصاتي"،"خطة جيمي"، "عقدة خواجة"، "بني آدم".

"بفستان شفاف".. هنا الزاهد تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها
"بفستان شفاف".. هنا الزاهد تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها
"بفستان شفاف".. هنا الزاهد تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها
"بفستان شفاف".. هنا الزاهد تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها
"بفستان شفاف".. هنا الزاهد تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها
"بفستان شفاف".. هنا الزاهد تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها
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