كيفية انتقاء الشباب وتوجيههم للأسلحة؟.. رئيس فرع التوجيه بالقوات المسلحة يرد (فيديو)



وأشار "الدسوقي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "درع الوطن" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن هناك منظومة متكاملة لانتقاء المتطوعين في القوات المسلحة، حيث يخضعون المتقدمين لاختبارات مميكنة، وتجرى الاختبارات على 3 مراحل.



وأضاف أنه بعد أن يلتحق كل فرد داخل سلاح معين، يتم عمل توجيه تخصصي للفرد داخل سلاحه، حتى يتم اكتشاف التخصص الدقيق لكل فرد، ومن ثم نحقق أقصى استفادة منه، مؤكدًا أن كل ضباط القوات المسلحة يتم اختيارها وفقا للمعايير التي يتم تحديدها.



قال العميد وائل الدسوقي، رئيس فرع الانتقاء والتوجيه للقوات المسلحة، إن التفكير في إنشاء فرع الانتقاء والتوجيه كان بعد ثورة 52، وتفعيل عمله كان بعد 1967 بهدف انتقاء الشباب وتوجيههم للأسلحة المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم التعليمية.