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«كورة لايف» مشاهدة مباراة البحرين والسعودية بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية Kuwait TV Sport

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:34 م
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بوابة الفجر
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بعد خسارة مفاجئة للمنتخب السعودي في مستهل مبارياته بكأس الخليج 24 من منتخب الكويت الذي بدأ تحسس طريق العودة للأمجاد بعد فترة من توقف النشاط في البلاد، يستعد الأخضر لمواجهة خصم عنيد آخر هو منتخب البحرين ، وذلك يوم السبت 30 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 3 ربيع الآخر 1441 هجريًا، على ملعب عبد الله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

ظهر صقور المملكة بشكلٍ مخزي في اللقاء الأول لهم في خليجي 24 وأغرهم الموج الأزرق الكويتي بثلاثة أهدافٍ لهدف، ليتذيلو بذلك المجموعة الأولى بعد تعادل الأحمر والسلاطين في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات، وسيكون هذا اللقاء فرصة للسعودية للعودة من بعيد وقد تكون خطوة أولى لتحقيق اللقب الرابع في تاريخها.

المنتخب البحريني لن يقف مكتوف الأيدي أمام نظيره السعودي ، فقد تعادل مع حامل اللقب المنتخب العماني في اللقاء الأول، وسيسعى جاهدًا للإجهاز على منتخب السعودية واستغلال الحالة السيئة التي يمر بها الفريق بعد الخسارة من الكويت.

لن يفتقد المنتخب السعودي أي لاعب في لقاء البحرين في الجولة الثانية من خليجي 24 بداعي الإصابة أو الإيقاف، وسيكون جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد من أجل مهمة العودة لكأس الخليج من جديد.

من المتوقع أن يحدث المدرب هيرفي رينار بعض التغييرات على التشكيل الذي خسر من الكويت بالثلاثة، وأن يبدأ ببعض الأسماء التي لم تشارك في المباراة السابقة كما أفادت بعض التقارير الصحفية، ومن الأاسماء التي ستبدأ سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني وعبد الله عطيف ومحمد كنو.

التشكيل | 4-3-3

فواز القرني
ياسر الشهراني - زياد الصحفي - محمد الخبراني - سعود عبد الحميد
سلمان الفرج - محمد كنو - عبد الله عطيف
سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - هتان باهبري
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