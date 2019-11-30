"بفستان أصفر فوق الركبة".. روبي تشعل القاهرة السينمائي (فيديو)





تألقت روبي التي خطفت الأنظار إليها بمجرد صعودها على المسرح، بفستان قصير باللون الذهبي، وكان الفستان مطرزًا بالمشغولات من القماش، وعبر عدد كبير من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعجابهم بالفستان.



يشار إلى أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي، اختتمت مساء أمس، وكانت الفعاليات بدأت في 20 نوفمبر، بالفيلم الأيرلندي للمخرج مارتن سكورسيزي، وعرض خلاله 150 فيلمًا، من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عرضهم الأول، و84 فيلما في عرضهم الأول بالشرق الأوسط.



جدير بالذكر ان أخر أعمال الفنانة روبي، هو مسلسل "أهو ده اللي صار" والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي خلال الحقبة، من عام 1918 حتى عام 2018، والمسلسل من إخراج حاتم علي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وشارك في بطولته كل من سوسن بدر، وأحمد داوود، روبي، وأروى جودة، وعلي الطيب، ومحمد فراج، وهشام إسماعيل وباقه من ألمع النجوم.

أشعلت الفنانة روبي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء أمس، بواصلات رقص على أنغام أغانيها الشهيرة "ليه بيداري"، و"أنت عارف"، و"رموش قوية".