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التموين تعلن خفض أسعار اللحوم السودانية (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:44 م
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لحوم
لحوم
داليا الحسين
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كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، عن تفاصيل خفض 20 سلعة بالمجمعات الاستهلاكية اعتبارًا من غدا.

وأوضح "كمال"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن وزير التموين أعلن منذ وقت قليل تخفيض اللحوم السودانية 5 جنيهات في الكيلو لتصبح 80 جنيها بدلًا من 85 جنيها لمدة شهر ونصف وتنتهي فترة التخفيض في 15 يناير 2020.

وأضاف مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة: "اعتبارا من بداية ديسمبر سيتم تخفيض 4 سلع أساسية في التموين وهم السكر 8.5 بدلًا من 9.5 جنيه، والأرز 8 جنيهات بدلًا من 9 جنيهات، الدقيق 6.5 بدلًا من 6.75 جنيه مع ثبات باقي أسعار التموينية الأخرى".

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سعر اللحمة توك شو التموين أسعار اللحوم السودانية أسعار اللحوم أسعار السلع أخبار مصر

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