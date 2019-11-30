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على هامش القاهرة السينمائي.. بشرى تعلن عن مفاجأة لأصغر معجبيها (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:34 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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نشرت الفنانة بشرى مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، لطفل يدعى ياسين، وظهر في الفيديو وهو يتحدث عن سعادته بالذهاب إلى مهرجان الجونة السينمائي.

قال ياسين في الفيديو أنه ذهب خصيصًا للجونة لكي يتقابل مع الممثلين هناك، ويشاهدهم عن قرب، وكشف أنهم تعاملوا معه بلطف وتواضع شديد.

وتوجه برسالة شكر خاصة إلى الفنانة بشرى، وأكد على أنها استقبلته هناك بطريقة مميزة وكانت الأكثر لطفًا في الفنانين معه، ولهذا السبب كرر سشكره لها أكثر من مرة.

وكشف عن أمنيته الوحيدة، ألا وهي أن يكون أول طفل يقدم مهرجان الجونة السينمائي العام القادم، وبدورها ردت بشرى على الطفل ياسين وأعلنت عن مفاجأة سارة له، وعلقت على الفيديو قائلة: "أثرت فيا يا ياسين، وأثر فيا كلامك، ومحبتك ولازم تكون موجود معانا الدورة الجاية".

وأشاد متابعو بشرى بموقفها الإيجابي تجاه ياسين، واهتمامها به، مؤكدين على أنها خطوة تحسب لها، لأنها شجعته ورفعت من روحه المعنوية وحققت له حلمًا.
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الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينمائي فنون فن بشرى الفجر الفني أخبار الفن

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