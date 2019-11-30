كول كورة saudi arabia مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش السعودية YOUTUBE ONL





مشاهدة مباراة الكويت وعُمان في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس الخليج العربي المقامة في قطر.





يخوض منتخب الأزرق الكويتي مباراة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج، أما عمان فتحاول تحقيق أول انتصار بعد التعادل ضد البحرين.





اللقاء يلعب في منافسات المجموعة الثانية، التي يتصدرها الكويت بثلاث نقاط، ويأتي من بعدها عمان والبحرين برصيد نقطة،





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مشاهدة مباراة السعودية مع البحرين في بث مباشر لايف ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي، حيث يستضيف ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل اللقاء الذى يجمع بين المنتخب اليمني مع المنتخب القطري في منافسات الجولة الثانية من فاعليات بطولة كأس الخليج العربي



