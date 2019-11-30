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التعليم: تجميع نتائج امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي ستتم عن طريق الإدارات التعليمية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:32 م
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بوابة الفجر
ريم محمود
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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا أكدت فيه أن المديريات التعليمية، ستتولى تجميع النتائج من الإدارات التعليمية فى إمتحانات الصف الاول والثاني الثانوي.

وأضافت التربية والتعليم خلال منشور تم تعميمه على المديريات التعليمية، أن هذه النتائج سيتم إرسالها للوزارة وفقًا لألية يتم تحديدها من خلال قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020-2019.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 20202019.

كما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2019.

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