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تعرف على نتائج مواجهات اليوم بدوري الدرجة الثالثة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:31 م
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مواجهات القسم الثالث
مواجهات القسم الثالث
لؤي ماجد
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شهدت لقاءات الأسبوع السابع من مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، فوز الدخان بحمسة أهداف دون رد، على حساب العياط.

أحرز اهداف الدخان كلاً من اللاعب مناع هدفين، واللاعب أحمد اوفا هدف، واللاعب صابر هدف، واللاعب علاء عباس هدف.

وسقط الإتصالات في فخ التعادل على ملعبه امام القومي بهدف لكلا الفريقين.

وحوّل جولدي تأخره أمام المعادي للفوز بهدفين مقابل هدف.

وفاز حلوان العام على الصيد برباعية نظيفة، سجل أهداف الفريق اللاعب اوجوتشي بعد 13 ثانية من بداية المباراة وأحرز اللاعب عمر هشام الهدف الثاني في الدقيقة 44 .

وأضاف أوجوتشي هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة في الدقيقة 60.

وإختتم اللاعب مصطفي محمد سلسلة الاهداف في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

وخسر البدرشين امام بشتيل بهدفين مقابل هدف، وفاز جينيس على أبو النمرس بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1) الدخان 19 نقطة
2) الإتصالات 19 نقطة
3) حلوان العام 18 نقطة
4) جولدي 17 نقطة
5) جينيس 13 نقطة
6) أكتوبر 12 نقطة
7) أبو النمرس 11 نقطة
8- القومي 11 نقطة
9) بشتيل 9 نقاط
10) الصف 8 نقاط
11) الصيد 6 نقاط
12) المعادي 5 نقاط
13) البدرشين 4 نقاط
14) العياط نقطتين
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وزير الرياضة مواجهات القسم الثالث دوري الدرجة الثالثة اليوم الكرة المصرية الدوري المصري

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