"هرجع استلمهم".. كواليس جديدة في ترك أم لـ"توأم" أمام حضانة بأوسيم

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل ترك طفلين "توأم"، أمام حضانة بمركز أوسيم، وتبين أن سيدة ثلاثينية العمر، ذهبت إلى 'حضانة أهلية'، يوم الواقعة، وتركت الطفلين وادعت أنها سوف تعود مرة أخرى لاستلامهما، واستكمال بياناتها.





وفحصت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة كاميرات المراقبة المركبة بمكان الواقعة، وحددت أوصاف السيدة التي تخلت عن الطفلين، وجار التوصل إلى هويتها والقبض عليها، للتوصل إلى هوية الطفلين.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، بورود بلاغا من إدارة حضانة أهلية بنطاق المركز، بقيام سيدة بترك طفلين وعدم عودتها لاستلامهما.





وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وبالفحص والمعاينة وسؤال العاملين بالحضانة قرروا بأن السيدة تركت الطفلين ولم تعود لاستلامهما، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



