مي عمر بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور لها (صورة)

خضعت الفنانة مي عمر، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها، وهي ترتدي فستان كات باللون الأحمر مفتوح الصدر و"حلق" في الأذن وخاتمين في اليد مع تسريحة شعر ذيل حصان وميك أب جرئ يليق مع الإطلالة.





ونشرت الفنانة مي عمر، الصور عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، ولاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، حيث حصدت إعجاب آلالاف من متابعيه، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "قمر"، وعلق آخر قائلاً: "حسناء مصر"، وعلق آخر "عسولة يا أمي"، وعلق آخر"قلبي".





يذكر أن مي عمر قابلت زوجها المخرج محمد خلال فترة دراستها في الجامعة الأمريكية، وبدأت بينهما علاقة حب انتهت بزواجهما عام 2010.





جدير بالذكر أن "عمر" تشارك في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، ومن المقرر بدأ تصويره بعد انتهاء المخرج حسين المنياوي من تفقد أماكن التصوير، ويشارك في المسلسل المطرب محمد دياب.





وكانت آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "ولد الغلابة" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي وشاركها البطولة الفنان أحمد السقا وإنجي المقدم ومحمد ممدوح وإدوارد وكريم عفيفى وهبة مجدي وهادي الجيار وسلوي عثمان.



