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التشكيل الرسمي للسعودية أمام البحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 24".. مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر MATCH

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:22 م
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فريق السعودية
فريق السعودية
أميرة فطيم
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أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن التشكيل الررسمي لفريقه في مواجهة المنتخب البحريني، مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019، ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد البحرين على ملعب خليفة الدولي، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24".

ويتواجد منتخب البحرين في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الثانية من كأس الخليجي العربي رصيد نقطة واحدة، خلف الكويت المتصدر ب3 نقاط، فيما يتواجد منتخب عمان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في حين يتذيل المنتخب السعودي الترتيب بدون نقاط.


ويأتي التشكيل الرسمي للسعودية كالآتي:-

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: ياسر الشهرني، محمد خبراني، حسان تمبكتي، سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله عطيف، محمد كنو، سلمان الفرج،سالم الدوسري، نواف العابد.

خط الهجوم: عبدالله الحمدان.

فيما جاء في الاحتياطي كلا من؛ آمين بخاري، محمد اليامي، سعود عبدالحميد، زياد الصحفى، طلال العبسي، يحيي الشهري، هتان باهبري، عبدالإله المالكي، عبد الفتاح عسيري، فراس بريكان، تركي العمار، عبدالعزيز البيشي.
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بث مباشر السعودية السعودية والبحرين السعودية ضد البحرين

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