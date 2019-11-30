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قيادة المملكة تعزي رئيس الكونغو في ضحايا "فيضانات كينشاسا"

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:17 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أرسل ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم السبت، برقية عزاء ومواساة للرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ضحايا الفيضانات، التي اجتاحت العاصمة كينشاسا وما نتج عنها من وفيات.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا الفيضانات، التي اجتاحت العاصمة كينشاسا وما نتج عنها من وفيات.

وقال الأمير محمد بن سلمان: بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا، وما نتج عن ذلك من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة.

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كينشاسا قيادة المملكة قيادة ضحايا المملكة الكونغو العاصمة السعودية

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