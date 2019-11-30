رئيس الوفد يطالب بهيئة متخصصة فنية لمواجهة حروب الجيل الرابع

طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بإنشاء هيئة متخصصة فنية وذو دراية كاملة بكل التقنيات الحديثة في حروب الجيل الرابع من أجل مواجهتها.





جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري حاشد لتدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في الصعيد، المنعقد في جامعة أسيوط، اليوم السبت، بحضور عدد من قيادات الوفد، وحشود من المواطنين.





ودعا "أبو شقة" إلى ضرورة اليقظة والتنبه لحروب الجيل الرابع، موضحًا ضرورة أن يكون الإعلام على درجة من الوعي والدراية بتقنيات حروب الجيل الرابع؛ لأن تلك الأمور يحكمها الخبرة والفنيات والتقنيات العلمية.



