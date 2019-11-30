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إيقاف لاعب الرجاء 3 مباريات أبرز عقوبات القسم الثاني

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:17 م
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بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني، إيقاف سعيد أحمد لاعب الرجاء 3 مباريات، للطرد في لقاء الحمام، وتغريمة 1000 جنية.

كما تقرر إيقاف شهاب محمد لاعب الحمام، مبارتان، وتغريمة 500 جنية للطرد.

إيقفا عاطف السيد مدرب حراس بيلا مباراة وغرامة 500 جنية للطرد في لقاء المنصورة.

كما تقرر نقل مباريات بتروجت من السويس إلى بتروسبورت، ونقل مباريات الداخلية من ملعب اتحاد الشرطة إلى ملعب السكة الحديد.

وتقام في الثانية والنصف من عصر الأحد 5 مباربات قوية ونارية، في المجموعة الأولى ( مجموعة الصعيد) للقسم الثاني، حيث شهد الجولة أكثر من مباراة ساخنة.

وثم تأجيل مباراة ديروط مع بنى سويف إلى يوم السبت 7 ديسمبر المقبل، بسبب إقامة لقاء بنى سويف مع الأهلي في كأس مصر.

مباريات الأحد بالقسم الثاني

1- البنك الأهلي مع شبان قنا

يخوض فريق البنك الأهلي المتصدر بقيادة عيد مرازيق برصيد 14 نقطة مواجهة صعبة أمام فريق شبان قنا بقيادة كمال الزين، صاحب المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

وشهدت المباراة السابقة، تعادل البنك الاهلي مع طهطا بدون أهداف، وهزيمة شبان قنا من تليفونات بني سويف بهدف نظيف,

2- تليفونات بني سويف مع سوهاج

يلتقي فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد شعبان برصيد 13 نقطة مع فريق سوهاج صاحب المركز التاسع بقيادة نبيل محمود برصيد 5 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية فوز تليفونات بني سويف على شبان قنا بهدف، مصطفى كشرى، وحقق فريق سوهاج الفوز على فريق الفيوم بهدف محمد فرج.

3- طهطا مع الألومنيوم

يخوض فريق طهطا صاحب المركز الأخير بقيادة أسامة البلم برصيد 4 نقاط مباراة هامة مع فريق الألومنيوم صاحب المركز الخامس بقيادة ياسر الكنانى برصيد 9 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية فوز الألومنيوم على فريق بترول أسيوط بهدف محمد أحمد ، وتعادل طهطا مع البنك الأهلي بدون أهداف.

4- الإعلاميين مع بترول أسيوط

يواجه فريق الإعلاميين صاحب المركز الثامن أحمد صالح برصيد6 نقاط نظيره فريق فريق بترول أسيوط صاحب المركز السادس بقيادة محمد عبد السميع برصيد 7 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية خسارة الإعلاميين من بنى سويف بهدفين مقابل هدف، وتلقى بترول أسيوط الهزيمة من الألومنيوم بهدف نظيف.

5- الفيوم مع المنيا

على ملعب الاسيوطي، يستضيف فريق الفيوم صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد يوسف برصيد 4 نقاط نظيره فريق المنيا صاحب المركز السابع بقيادة طارق السيد برصيد 7 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية فوز المنيا على ديروط بثلاثية مقابل هدف سجل الأهداف عبد العزيز الشاعر هدفين وبدوى عاشور هدف وسجل هدف ديروط الحسيني أحمد، وتلقى الفيوم الهزيمة بهدف من سوهاج .
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