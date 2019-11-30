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رئيس حزب الوفد: سياسة الباب المغلق تؤدي إلى الفساد

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:16 م
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بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة
عبداللطيف هيبة - إسلام شعراوي
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أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ضرورة الاعتماد على المسئول السياسي الذي يعتمد على سياسة الباب المفتوح، لأن المسئول في غرف مغلقة لا يشعر بمشكلات المواطنين ولا يحل مشكلاتهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري حاشد لتدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في الصعيد، المنعقد في جامعة أسيوط، اليوم السبت، بحضور عدد من قيادات الوفد، وحشود من المواطنين.

وأشار "أبو شقة" إلى حدوث حركة محافظين منذ أيام وتضم كفاءات جيدة، ومن المتوقع حدوث تعديل وزاري لنكون أمام الوزير المسئول السياسي.

وأوضح "أبو شقة" أن سياسة الباب المغلق تفتح أبواق الفساد وتشجع له؛ لأن الموظف عندما يعلم أن المسئول يستمع لمشكلات المواطنين سيعمل ألف حساب قبل تجاهل طلبات المواطنين.

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