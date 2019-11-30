تعرف على موعد حفل محمد حماقي في بني سويف

يستعد النجم الفنان محمد حماقي، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في جامعة النهضة ببني سويف، وذلك يوم الأحد الموافق15 ديسمبر القادم.





حفل محمد حماقي في كايرو فيستيفال سيتي





والجدير بالذكر أن الفنان محمد حماقي أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًا كبيرًا ، بكايرو فيستيفال سيتي، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.





وقدم حماقي عددًا كبيرًا من أشهر أغانيه، منها :"كل يوم من ده، ويزلزل، وصور، وليلى، ومـ البداية، وراضيني، ويا ستار، واعمل إيه، و بعدنا ليه،وغيرها من الأغاني الناجحة .





موعد حفل محمد في موسم الرياض





وفي سياق آخر يستعد حماقي للمشاركة فى فعاليات موسم الرياض المُقام حاليًا في السعودية برعاية المستشار ترك آل شيخ رئيس هئية الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يُقام الحفل يوم 5 ديسمبر المقبل.