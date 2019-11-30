Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس المجر يزور الكنيسة المعلقة في مصر القديمة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:10 م
Advertisements
صورة من الحدث
صورة من الحدث
Advertisements
زار يانوش أدير، رئيس جمهورية المجر وزوجته وابنته والوفد المرافق له، أمس الجمعة، الكنيسة المعلقة بمصر القديمة، وكان في استقباله لدى وصوله صاحبا النيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والحبر الجليل الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة.

وخلال الزيارة تجول الرئيس والوفد المرافق في الكنيسة، واستمع إلى شرح للقصة التاريخية الخاصه بها.

وفي ختام الزيارة سجل فخامتة كلمة تذكارية في دفتر زيارات الكنيسة، وتبادل مع صاحبي النيافة الهدايا التذكارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قرينة رئيس المجر رئيس المجر الكنيسة المعلقة الانبا إرميا

أخبار تهمك

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ أقل من ساعتين

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول «الهدف الأول»

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER NOW

منذ ساعة و 26 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ ساعتين و 23 دقيقة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ ساعة و نصف

«يلا شووت» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر SALAH LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش ليفربول SALAH

منذ ساعة و 12 دقيقة

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ ساعة و نصف

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتوتن بث مباشر Premier League كورة جولرابط ماتش ليفربول LIVE watch

منذ ساعة و 10 دقيقة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

«يلاشووت salah» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول plus

منذ أقل من ساعتين

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يستقبل الرئيس الفرنسي بالكاتدرائية بالعباسية

"ماكرون" يضع إكليل زهور على قبر شهداء الكنيسة البطرسية( فيديو)

البابا تواضروس يستقبل بطريرك السريان الأرثوذكس

البابا تواضروس يطمئن على صحة أسقف نجع حمادي

بطريرك الكنيسة السريانية يختتم زيارته لمصر

وفد من السفارة الأمريكية يزور المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:49 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

04:50 م

«كورة لايف» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول «الهدف الأول»

04:55 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER NOW

05:07 م

«يلاشووت salah» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول plus

04:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status