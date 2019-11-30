رئيس المجر يزور الكنيسة المعلقة في مصر القديمة



وفي ختام الزيارة سجل فخامتة كلمة تذكارية في دفتر زيارات الكنيسة، وتبادل مع صاحبي النيافة الهدايا التذكارية.

زار يانوش أدير، رئيس جمهورية المجر وزوجته وابنته والوفد المرافق له، أمس الجمعة، الكنيسة المعلقة بمصر القديمة، وكان في استقباله لدى وصوله صاحبا النيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والحبر الجليل الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة.وخلال الزيارة تجول الرئيس والوفد المرافق في الكنيسة، واستمع إلى شرح للقصة التاريخية الخاصه بها.