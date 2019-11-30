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فوز نبروه و بدواى وميجا سبورت ومياه الدقهلية بالقسم الثالث

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:06 م
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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إنتهت قبل قليل منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث أقيمت ٧ مباريات بينما غاب عن المشاركة كهرباء طلخا "باى".

حقق نبروه فوزا هاما على حساب منية سمنود بهدفين نظيفين، سجلهما سيد مصطفى، ومحمد العربي.


ليرتفع رصيد نبروه للنقطة ١٦ نقطة بالمركز الثانى فيما تجمد رصيد منية سمنود عند النقطة ٥ بالمركز قبل الأخير.

وحسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله بين فريقى شيكو و ضيفه بنى عبيد ليرتفع رصيد شيكو للنقطة ١٤ ليحافظ على. المركز الرابع فيما حافظ بنى عبيد على صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده للنقطة ٢٠.

وعاد شبان بدواى بثلاث نقاط غالية من ملعب بلقاس بعدما حقق فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة ليرتفع رصيد شبان بدواى للنقطة ١٢ بالمركز السادس بينما توقف رصيد بلقاس عند النقطة ١١ بالمركز السابع.

المنزلة تعرض لهزيمة ثقيلة أمام ضيفه ميجاسبورت بخمسة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيد ميجاسبورت للنقطة ١٤ بالمركز الخامس فيما توقف رصيد المنزلة عند نقطتين بالمركز الأخير.

واصل المطرية تعادلاته المخيبة على ملعبه بعدما تعادل مجددا أمام ضيفه عمال المنصورة بهدف لمثله ليرتفع رصيد المطرية للنقطة ٦ بالمركز الثالث عشر بينما إرتفع إرتفع رصيد عمال المنصورة للنقطة ٩ بالمركز العاشر.

مياه الدقهلية نجح فى تحقيق الفوز الأول هذا الموسم بعدما تخطى عقبة شباب الأمير بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد مياه الدقهلية للنقطة ١٠ بينما توقف رصيد شباب الأمير عند ١٠ نقاط.

وتمكن السنبلاوين من إيقاف تقدم شربين نحو الصدارة بعدما تعادل الفريقان إيجابيا بهدف لمثله ليرتفع رصيد السنبلاوين للنقطة السادسة بالمركز الحادى عشر فيما إرتفع رصيد شربين للنقطة ١٦ بالمركز الثالث.

ترتيل المجموعة التاسعة

١- بنى عبيد ٢٠ نقطة
٢- نبروه ١٦ نقطة
٣- شربين ١٦ نقطة
٤-ميجاسبورت ١٤ نقطة
٥- شيكو ١٤ نقطة
٦- شبان بدواى ١٢ نقطة
٧- بلقاس ١١ نقطة
٨- شباب الأمير ١٠ نقاط
٩- مياه الدقهلية ١٠ نقاط
١٠- عمال المنصورة ٨ نقاط
١١- كهرباء طلخا ٦ نقاط
١٢- السنبلاوين ٦ نقاط
١٣-المطرية ٦ نقاط
١٤- منية سمنود ٥ نقاط
١٥- المنزلة نقطتين
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