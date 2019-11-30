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"نصب بالدولار".. "الفجر" تكشف بيزنس مكاتب السفر الوهمية للحصول على "جرين كارد"
السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:05 م
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سمر حسن
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تبقى الهجرة إلي الولايات المتحدة الأمريكية حلم كل الشاب المصري للحصول علي فرصة عمل متميزة ومستقبل أفضل، ويتسابق عشرات الشباب للحصول علي "Green Card" للإقامة في أمريكا ثم الحصول علي الجنسية فيما بعد، وتفتح السفارة الأمريكية باب قبول للراغبين في الهجرة العشوائية لمدة شهر عبر موقعها الإلكتروني، ويعتمد القبول بالهجرة العشوائية علي الصدفة والحظ، وتسعى بعض مكاتب السياحة والهجرة في مصر لخداع الشباب والحصول علي مقابل مادي يتراوح بين الالف جنيه حتي عشرة الالف جنيه، ما يعادل (500 - 800 دولار) نظير مساعدتهم في الفوز بالهجرة، وفي هذا التحقيق، تكشف "الفجر" عن البيزنس المشبوه للشركات بير السلم لسرقة أموال وأحلام الشباب .
طرق النصب
تحلم (صوفيا.س) بالهجرة إلي أمريكا، والحصول على "الجرين كارد"، تقدمت بأوراقها إلي أحد المكاتب والشركات لمساعدتها في الحصول علي تأشيرة الهجرة إلي أمريكا ضمن السحب العشوائي السنوي "تقدمت إلي أحد المكاتب الخاصة التي تساعد الشباب علي السفر إلي أمريكا بكتابة طلبات الهجرة وتقديم استشارات لتخطي المقابلة الشخصية في السفارة الأمريكية".
تضيف صوفيا، "كنت محظوظة أني مش كسبت، ودفعت حوالي 2000 جنيه بس، المكتب قدم الطلب بتاعي علي الإيميل بتاعهم، وكانت كل البيانات والأرقام والتقديم والمتابعة عن طريقهم، وأخدوا من شاب قدامي 600 دولار، وكان تحت رحمتهم لان الايميل بيجي عندهم، اتعلمت الدرس، التقديم الالكتروني مش محتاج مكاتب وكلهم نصابين، السنة دي كلموني علشان أقدم عندهم تاني".
تستكمل صوفيا، أنها قابلت عشرات النصابين باسم الهجرة خلال السنوات الماضية التي تقدمت فيها للسفارة للحصول علي تأشيرة "خدعة الصديقة الأمريكية" حيث تتواصل سيدة مجهولة مع الشاب الراغب في الهجرة عبر الانترنت، وتدعي قدرتها علي منحه تأشيرة الهجرة، وتطلب منه بعض الأموال مقابل استكمال الأوراق وتذكرة الطيران، وهي أحد طرق النصب الشائعة لانه يصعب التعرف علي أمريكية عبر الانترنت، ولا يوجد سيدة تتزوج شخص غريب من بلد أخرى عبر الانترنت .
ويوجد أيضًا "خدعة الشركة الأمريكية المجهولة"، تتواصل بعض الشركات المجهولة عبر الانترنت مع الشباب حيث تخبر الشاب بأنه حصل علي وظيفة في أمريكا، وأنه مطلوب للعمل معهم، وهذا الأمر خدعة لان أمريكا تستقدم النوابغ والعلماء بعقود عمل فقط، ويكون القبول والتقديم رسمي من مكتب السفارة، كما يوجد "خدعة الموقع المزيف "هو عبارة عن موقع مزيف شبيه بموقع السفارة يسجل عليه الشباب، ثم يستقبلون رسائل تهنئة من النصابين الذي يطلبون أموال كرسوم لاستكمال الإجراءات، وذلك علي الرغم من أن السفارة لا تتواصل مع المهاجرين المحتملين عبر الهواتف المحمولة أو الرسائل، ويكون تواصل للمقبولين عبر البريد للالكتروني الرسمي للسفارة".
رسوم 500 دولار
يقول مينا ج، " بعد ما خلصت كلية ألسن من 8 سنوات، كنت بحلم أسافر مثل معظم الشباب، جالي ميل عن طريق ياهو بأنه في شركة بتسفر الناس، وانها شركة انجليزية طلبت مني 500 دولار، واتصلت ساعتها بالسفارة عشان أخد عنوان الشركة منهم كنت فاكرها تبعهم، وطلعوا نصابين".
يحكي "مينا" أحد تجاربه الخاصة مع شركات السفر والهجرة، ويوجد شركة هجرة في مدنية نصر، ويديرها مستشار قانوني، وتروج الشركة لنفسها بأنها شركة توظيف وتوفير فرصة عمل في خدمة العملاء بدول الخليج "تروح تعمل مقابلة شخصية مع مستشار الشركة، ويقولك مبروك اتقابلت، وهات 5000 جنيه رسوم للسفر، والمهم بياخدوا الفلوس يشغلوها 6 شهور في البنوك، ويرجعوها بعد تاخيرها 3 شهور كمان، بيسفروا 15 شخص من 300 المتقدم ، وفلوس المتقدمين المرفوضين تدخل شهادات بنكية، وتطلع فوائد تصرف علي المكتب وترجع الفلوس للمتقدمين بعد كده ".
مكتب بنها
نشر مكتب (ف.س) للهجرة إلي أمريكا، إعلان عبر صفحته على فيس بوك، "الحق سجل معانا قبل ما التقديم لهجرة أمريكا يقفل، التقديم أوشك علي الانتهاء في 5 نوفمبر، والهجرة لأمريكا فرصة كويسة جدا، هتفرق معاك لأفضل، اعمل اللي عليك وقدم، يمكن تفوز ومتخليش حد يحبطك، الهجرة بتضمن لك اقامة قانونية وخدمات الصحة والتعليم والمساعدات ".
يستكمل المكتب أن "الهجرة تضمن الحق في الحصول علي جواز السفر الأمريكي والجنسية الأمريكية خلال خمس سنوات من الإقامة في أمريكا، واحنا مكتب في بنها بنساعد الناس علي التقديم للجرين كارد، ابعت بياناتك والصور عبر الواتس آب او الماسنجر" .
وتواصلنا مع مكتب الهجرة (ف.س) عبر صفحتهم علي الفيسبوك لمساعدتها في السفر والهجرة إلي أمريكا، والحصول علي جرين كارد، قد طلب المكتب 6000 جنيه مقابل الخدمات التي يقدمها المكتب للقبول بالهجرة الأمريكية .
مكتب مدنية نصر
توجهنا لمكتب الهجرة في شارع مكرم عبيد بمدنية نصر، ويعمل المكتب علي تقديم مساعدات لراغبين في الهجرة إلي كندا وأوروبا وروسيا وأمريكا، في أحد الأبراج الضخمة بمدنية نصر، قابلت معدة التحقيق، سكرتيرة المكتب، التي طلبت الاسم ورقم الهاتف حتي يتواصل المكتب معها .
وأكدت سكرتيرة المكتب، أن التقديم للهجرة يبدأ بإجراء المستشار القانوني للشركة مقابلة شخصية مع المتقدم، وتكون رسوم المقابلة 350 جنيه، خلال المقابلة يحدد المستشار رسوم السفر المطلوبة، وفرص المتقدم للحصول علي هجرة والنقاط المتاحة لفوز بالهجرة، ويصل متوسط التكلفة الهجرة إلي أكثر من عشرين الف جنيه، يقوم المكتب بالمساعدة في استكمال الأوراق والإجراءات وترجمة الشهادات وتقديم النصائح واستقبال البريد الالكتروني من السفارات والرد عليه .
يقدم المكتب خدمة مستشاري الهجرة في مصر لذوي المؤهلات العليا أو رجل الأعمال لاستكمال الدراسة والعمل من خلال برامج الهجرة لكندا وأستراليا ونيوزيلاند وقبرص والعديد من الدول الاخري حول العالم.
مكتب وسط البلد
في أحد المكاتب الموجودة في شارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، رصدت معدة التحقيق، إعلان عن تسجيل استمارات الهجرة جرين كارد والمساعدة في استكمال اجراءات الهجرة لأمريكا" يبدأ كتابة طلبات الهجرة الأمريكية من الأربعاء 3 أكتوبر، حتى يوم 6 نوفمبر"
تبلغ تكلفة ملء الاستمارة الالكترونية للسفارة 100 جنيه، بينما تبلغ التكلفة الإجمالية لكافة مساعدات المكتب حتي الحصول علي الإقامة 1000 جنيه، يقدم المكتب مساعدات ونصائح لتخطي المقابلة الشخصية وخدمات ترجمة .
قرعة "الجرين كارد"
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فتح باب التقديم في برنامج قرعة "الجرين كارد" السنوي «DV-2021»، الهجرة العشوائية لأمريكا، ويبدأ التقديم من الأربعاء 3 أكتوبر، ويستمر حتى يوم 6 نوفمبر، وتعتبر "الجرين كارد" هي فيزا إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعطي البطاقة الخضراء الحق القانونى للعمل والحياة بشكل دائم، ويحصل حاملو الجرين كارد على خدمات صحية وتعليم ومنافع أخرى.
يتقدم الراغب في السفر من خلال اللينك https://dvlottery.state.gov، وهو الرابط الوحيد الذي يمكن التقديم من خلاله، ويعتبر التقديم الإلكتروني مجاني، ويجب أن يكون المتقدم حاصل على تعليم ثانوي، وأكمل مرحلتين دراسيتين مدتهما 12 سنة من التعليم الابتدائي والثانوي الرسمي بنجاح، كما يحدد المتقدم أعلى مستوى تعليمي وصل إليه حتى تاريخ التقديم.
البيانات المطلوبة
يسجل المتقدم الاسم الأول، واسم الأب والعائلة، كما هو مثبت في جواز السفر، وتاريخ الميلاد «يوم- شهر وعام»، والمدينة التي ولد فيها، ويقدم الراغب في السفر الصور الفوتوغرافية حديثة ملتطقة خلال الأشهر الست الأخيرة، ويكتب العنوان البريدى: «العنوان / البلدة / المدينة/ الرقم البريدي»، رقم الهاتف (اختياري).
يحدد المتقدم بدقة عنوان البريد الإلكتروني، والذي يستخدمه بصورة مباشرة والذي ستتعامل معه السفارة حتي السفر في مايو من العام القادم، والحالة الاجتماعية، وتشمل تحديد «أعزب، متزوج، مطلق، أرمل، أو منفصل قانونيًا»، بيانات الزوج/ الزوجة «الاسم، تاريخ الميلاد، الجنس، بلد الميلاد، المدينة».
يؤدي عدم إدراج بيانات الزوج أو الزوجة إلى استبعاد المتقدم، و يحدد المتقدم عدد الأطفال، مع توضيح الاسم وتاريخ الولادة والجنس والمدينة بلدة الولادة ودولة الولادة لجميع الأطفال غير المتزوجين الذين تقل أعمارهم 21 عام .
طريقة القبول
تقوم وزارة الخارجية الأمريكية باختيار الأشخاص بشكل عشوائي بواسطة الكمبيوتر من بين الطلبات الإلكترونية المؤهلة عند استكمال تسجيل البيانات، ويجب على جميع المشاركين في البرنامج الدخول إلى منظومة التحقق من حالة الطلب "EntrantCheck Status" باستخدام رقم التأكيد الذي حفظه المتقدم عند التسجيل الإلكتروني لمعرفة مدى قبول طلبهم في برنامج تأشيرة التنوع.
يتوجه المقبولين إلى صفحة تأكيد التي تتضمن مزيدًا من الإرشادات، بما في ذلك معلومات حول الرسوم المرتبطة بالهجرة إلى الولايات المتحدة، وتعتبر منظومة التحقق من حالة الطلب EntrantCheck Status هي الوسيلة الوحيدة التي تقوم بها وزارة الخارجية لاختيار المهاجرين لبرنامج تأشيرة التنوع للعام 2020.
ولاترسل وزارة الخارجية رسائل إخطار بالبريد لابلاغ المختارين، ولا تقدم السفارات والقنصليات الأمريكية قائمة بالأشخاص المختارين، ويتم إخطار الأفراد الذين لم يتم اختيارهم عن طريق منظومة التحقق من حالة الطلب فقط.
السفارة تنفى
تواصلنا مع مكتب السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر البريد الإلكتروني للعلاقات العامة للحصول علي رد من جانبهم عن مكاتب السفر الوهمية، ورد المكتب الإعلامي بضرورة إرسال بيانات المكاتب الوهمية لاستاذ سامح سليمة مسئول الإعلامي بالمكنب، عبر الهاتف المحمول .
وبدورها نفت نهال رزق المتحدث الإعلامي باسم السفارة الأمريكية بالقاهرة، والمسئول الإعلامي بالسفارة، معرفتها بهذه المكاتب أو تواصل السفارة مع هذه المكاتب، كما طلبت بتقديم الإعلانات هذه المكاتب لها حتي تفحصها السفارة بشكل رسمي وترد عليها بشكل رسمي.
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