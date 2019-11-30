"نصب بالدولار".. "الفجر" تكشف بيزنس مكاتب السفر الوهمية للحصول على "جرين كارد"

تبقى الهجرة إلي الولايات المتحدة الأمريكية حلم كل الشاب المصري للحصول علي فرصة عمل متميزة ومستقبل أفضل، ويتسابق عشرات الشباب للحصول علي "Green Card" للإقامة في أمريكا ثم الحصول علي الجنسية فيما بعد، وتفتح السفارة الأمريكية باب قبول للراغبين في الهجرة العشوائية لمدة شهر عبر موقعها الإلكتروني، ويعتمد القبول بالهجرة العشوائية علي الصدفة والحظ، وتسعى بعض مكاتب السياحة والهجرة في مصر لخداع الشباب والحصول علي مقابل مادي يتراوح بين الالف جنيه حتي عشرة الالف جنيه، ما يعادل (500 - 800 دولار) نظير مساعدتهم في الفوز بالهجرة، وفي هذا التحقيق، تكشف "الفجر" عن البيزنس المشبوه للشركات بير السلم لسرقة أموال وأحلام الشباب .





طرق النصب

تحلم (صوفيا.س) بالهجرة إلي أمريكا، والحصول على "الجرين كارد"، تقدمت بأوراقها إلي أحد المكاتب والشركات لمساعدتها في الحصول علي تأشيرة الهجرة إلي أمريكا ضمن السحب العشوائي السنوي "تقدمت إلي أحد المكاتب الخاصة التي تساعد الشباب علي السفر إلي أمريكا بكتابة طلبات الهجرة وتقديم استشارات لتخطي المقابلة الشخصية في السفارة الأمريكية".





تضيف صوفيا، "كنت محظوظة أني مش كسبت، ودفعت حوالي 2000 جنيه بس، المكتب قدم الطلب بتاعي علي الإيميل بتاعهم، وكانت كل البيانات والأرقام والتقديم والمتابعة عن طريقهم، وأخدوا من شاب قدامي 600 دولار، وكان تحت رحمتهم لان الايميل بيجي عندهم، اتعلمت الدرس، التقديم الالكتروني مش محتاج مكاتب وكلهم نصابين، السنة دي كلموني علشان أقدم عندهم تاني".





تستكمل صوفيا، أنها قابلت عشرات النصابين باسم الهجرة خلال السنوات الماضية التي تقدمت فيها للسفارة للحصول علي تأشيرة "خدعة الصديقة الأمريكية" حيث تتواصل سيدة مجهولة مع الشاب الراغب في الهجرة عبر الانترنت، وتدعي قدرتها علي منحه تأشيرة الهجرة، وتطلب منه بعض الأموال مقابل استكمال الأوراق وتذكرة الطيران، وهي أحد طرق النصب الشائعة لانه يصعب التعرف علي أمريكية عبر الانترنت، ولا يوجد سيدة تتزوج شخص غريب من بلد أخرى عبر الانترنت .





ويوجد أيضًا "خدعة الشركة الأمريكية المجهولة"، تتواصل بعض الشركات المجهولة عبر الانترنت مع الشباب حيث تخبر الشاب بأنه حصل علي وظيفة في أمريكا، وأنه مطلوب للعمل معهم، وهذا الأمر خدعة لان أمريكا تستقدم النوابغ والعلماء بعقود عمل فقط، ويكون القبول والتقديم رسمي من مكتب السفارة، كما يوجد "خدعة الموقع المزيف "هو عبارة عن موقع مزيف شبيه بموقع السفارة يسجل عليه الشباب، ثم يستقبلون رسائل تهنئة من النصابين الذي يطلبون أموال كرسوم لاستكمال الإجراءات، وذلك علي الرغم من أن السفارة لا تتواصل مع المهاجرين المحتملين عبر الهواتف المحمولة أو الرسائل، ويكون تواصل للمقبولين عبر البريد للالكتروني الرسمي للسفارة".







