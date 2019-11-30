تعادل مثير لكهرباء الاسماعيلية مع منشية الشهداء وفوز البلدية وغزل دمياط بالقسم الثالث



تعادل كهرباء الاسماعيلية مع منشية الشهداء في مباراة لجولة الثامنة من دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة بهدف لكل فريق.





وبدء كهرباء الاسماعيلية بتشكيل مكون من : ابراهيم حسين، أحمد عاطف (ريشة), هشام حسين، محمد عباس (كوتا)، رضا زكريا، محمد بيبو، أحمد صلاح أحمد الصغير وأحمد غريب، محمد بدوي، محمد علاء (بكار) .



وعلي دكة البدلاء أحمد حسن، أحمد ابراهيم، عبدالله عبد الرؤوف، أحمد ابراهيم ميدو ، حازم عماد، محمد العايدي، محمد عادل .



بينما بدء منشية الشهداء بتشكيل مكون من : جمال علي، خالد وليد، محمد سليمان، عبد المنعم محمد، محمد مأمون، محمد عبد المقصود، محمد ذكي (كاريكا)، احمد عبد الله، محمد حسن، محمود عبد الرحمن (العجوز), رامي برعي



بينما علي دكة البدلاء : أحمد عثمان، ابرهيم محمد، حسام سعدوني، سالم حمدي، محمود سيد (كاكا)، محمد حسين، كريم حنفي.



جاءت المباراة متوسطة المستوي وفشل لاعبي كهرباء الاسماعيلية في تسجيل هدف خلال الربع ساعة الأولي من اللقاء بعد ضغط متواصل ويهدر لاعبيه فرصة التقدم ليأتي رد سريع من جانب الشهداء.



وسجل محمد مأمون الهدف الاول لمنشية الشهداء في الدقيقة 27 ولكن سرعان ما يتدارك كهرباء الاسماعيلية الموقف وسجل لاعبه احمد الصغير هدف التعادل في الدقيقة 35 من نفس الشوط لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



وفي الشوط الثاني يستمر ضغط الفريقان بهدف إحراز هدف التقدم والفون ولكن بدون جدوى ويحرم القائم محمد العايدي من إحراز هدف التقدم لكهرباء الاسماعيلية بعدما سدد كرة اصدمت بعارضة جمال علي حارس مرمي الشهداء لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



أدار لقاء اليوم طاقم تحكيم مكون من مصطفي مدحت حكم ساحة، كريم السعيد مساعد أول، عماد فرج مساعد ثاني، مراقب مسابقات علي سليم، مراقب حكام مجدي سليمان.



تغييرات كهرباء الاسماعيلية



تغيير اول لكهرباء الاسماعيلية بخروج رضا زكريا ونزول محمد العايدي في الدقيقة 29 من الشوط الأول



التغيير الثاني للكهرباء بنزول احمد ابراهيم (ميدو) وخروج احمد عاطف (ريشة) في الدقيقة 17 من الشوط الثاني



التغيير الثالث للكهرباء بنزول حازم عماد بديل محمد علاء (بكار) في الدقيقة 31



تغييرات منشية الشهداء



تغيير اول لصالح منشية الشهداء في الدقيقة 10 من الشوط الثاني بنزول

محمد حسين محمود بديل ل محمد علي (كاريكا)



تغيير ثاني لمنشية الشهداء بخروج محمد مأمون ونزول

سالم حمدي في الدقيقة 38 من الشوط الثاني



التغيير الثالث للشهداء بخروج رامي برعي ونزول ابراهيم محمد في الدقيقة 45 من الشوط الثاني



بينما أسفرت باقي نتائج الجولة عن :



تعادل بلدية الاسماعيلية مع غزل السويس بدون أهداف.



فوز غزل دمياط علي النوبة السويسي بملعب النوبة بهدف نظيف.



فوز رأس البر علي ميت الخولي بهدفين دون رد.



وتأجل أربعة لقاءات سيلعب اثنان منهم غدا.



يلاقي بورفؤاد نادي دمياط علي ملعب بورفؤاد في لقاء مؤجل من الجولة السابعة.



ويحل ابو شحاته ضيفا علي سماد السويس في الجولة الثامنة، ويلعب بورتو أمام بورفؤاد يوم الجمعة ، كما يلعب دمياط أمام ابو صوير.