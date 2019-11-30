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مواعيد مباريات اليوم السبت 30 / 11 / 2019.. مشاهدة مباراة السعودية والبحرين مباشرة.. الترجي ضد الرجاء بث مباشر live

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:59 م
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جدول مواعيد مباريات اليوم
جدول مواعيد مباريات اليوم
حسن شحاتة
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تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 30 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويرصد لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية، ويأتي على رأسها مباراة ليفربول ضد برايتون.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الأولى"
بدأت مباريات اليوم في البطولة بمواجهة مازيمبي الكونجولي ضد الزمالك، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

اتحاد العاصمة الجزائري x الوداد المغربي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:00 بتوقيت تونس، و4:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.

بريميرو دي أوجوستو الأنجولي x زيسكو الزامبي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:00 بتوقيت تونس، و4:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 9 beIN SPORT.

صنداونز الجنوب أفريقي x بترو أتليتكو الأنجولي، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 بتوقيت تونس، و7:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 9 beIN SPORT.

الرجاء المغربي x الترجي التونسي، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 بتوقيت تونس، و7:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة السادسة"
الاتحاد السكندري x الإسماعيلي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:30 بتوقيت تونس، و5:30 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ14"
انطلقت مباريات اليوم في بطولة الدوري  الإنجليزي بمواجهة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 2:30 ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، ومواجهات توتنهام ضد بورنموث، بيرنلي أمام كريستال بالاس، ومباراة ليفربول ضد برايتون، وتشيلسي أمام وست هام يونايتد، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
ساوثهامبتون x واتفورد، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:30 بتوقيت تونس، و5:30 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني “الجولة الـ15”
أنطلقت المباريات بمواجهة ألافيس ضد ريال مدريد، في تمام 2:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

فالنسيا x فياريال، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، و8:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي “الجولة الـ14”
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإيطالي بمواجهة بريشيا ضد أتالانتا، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

جنوى x تورينو، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:00 بتوقيت تونس، و5:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

فيورنتينا x ليتشي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و8:45 بتوقيت تونس، و7:45 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني “الجولة الـ13”
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الألماني بمباراة هيرتا برلين x بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونيخ x باير ليفركوزن، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:30 بتوقيت تونس، و5:30 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي “الجولة الـ15”
ستراسبورج x ليون، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:30 بتوقيت تونس، و4:30 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

مواعيد مباريات اليوم في خليجي 24 "الجولة الثانية"
أقيمت مباريات اليوم في خليجي 24 بمباراة الكويت ضد عمان، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

البحرين x السعودية، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:00 بتوقيت تونس، و5:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT المفتوحة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة العاشرة"
أقيمت مباريات اليوم في الدوري التونسي بمباراة الأفريقي التونسي ضد سليمان الرياضي، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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