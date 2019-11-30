Advertisements
Advertisements
Advertisements

عقبة وحيدة تمنع الزمالك من إقالة ميتشو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:01 م
Advertisements
ميتشو
ميتشو
هاني عصام
Advertisements
يواجه الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك شبح الرحيل عن القلعة البيضاء بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد اليوم السبت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

وتعرض المدرب لسيل من الانتقادات من جانب جماهير وإدارة نادي الزمالك بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي بسبب الأخطاء الفنية العديدة التي تواجه الفريق.

وينص عقد ميتشو على وجود شهرين كشرط جزائي في عقد المدرب مع الفريق بما يعادل 200 ألف دولار حيث يتقاضى 100 ألف دولار شهريًا.

ويرغب مسئولو الزمالك في إقناع المدرب بالتنازل عن شهر والحصول على الآخر.

ودخل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني قائمة المرشحين لتولي تدريب فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

واقترب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك من الرحيل بعد الخسارة بثلاثية نظيفة عصر اليوم السبت أمام مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال افريقيا.

ويأتي الاقتراح مع تولي أسامة نبيه منصب المدرب المساعد، بنفس الجهاز المعاون للمنتخب الوطني الأول في مونديال روسيا 2018.

ومن المقرر أن يتم حسم ملف المدير الفني في الاجتماع الطارئ الذي سينعقد غدا الأحد بمقر النادي، بعد خسارة الفريق أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة من الأهداف في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما رشح البعض إسم حسن شحاتة لتولي تدريب الزمالك واستغلال خبراته الكبيرة بجانب علمه بكل كبيرة وصغيرة عن الفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميتشو مباراة الزمالك امام مازيمبي مازيمبي الزمالك الدوري الافريقي إقالة ميتشو

أخبار تهمك

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ ساعة و نصف

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ أقل من ساعتين

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ 36 دقيقة

«يلاشووت salah» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول plus

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتوتن بث مباشر Premier League كورة جولرابط ماتش ليفربول LIVE watch

منذ ساعة و 10 دقيقة

«يلا شووت» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر SALAH LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش ليفربول SALAH

منذ ساعة و 12 دقيقة

«كورة لايف» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول «الهدف الأول»

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ ساعتين و 23 دقيقة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER NOW

منذ ساعة و 26 دقيقة

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ ساعة و نصف

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ميتشو يحسم قراره بشأن رحيل نجم الزمالك

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

بعد مشاهدة مازيمبي.. ميتشو يغير خطة الزمالك

ميتشو يضع برنامج خاص لشيكابالا

التهديد الأخير سر استبعاد طارق حامد من مباراة الزمالك ضد مازيمبي

عاجل - أول قرار ضد ميتشو بعد الخسارة أمام مازيمبي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:49 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

04:50 م

«كورة لايف» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول «الهدف الأول»

04:55 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER NOW

05:07 م

«يلاشووت salah» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول plus

04:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status