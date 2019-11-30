عقبة وحيدة تمنع الزمالك من إقالة ميتشو



وتعرض المدرب لسيل من الانتقادات من جانب جماهير وإدارة نادي الزمالك بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي بسبب الأخطاء الفنية العديدة التي تواجه الفريق.



وينص عقد ميتشو على وجود شهرين كشرط جزائي في عقد المدرب مع الفريق بما يعادل 200 ألف دولار حيث يتقاضى 100 ألف دولار شهريًا.



ويرغب مسئولو الزمالك في إقناع المدرب بالتنازل عن شهر والحصول على الآخر.



ودخل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني قائمة المرشحين لتولي تدريب فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.



واقترب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك من الرحيل بعد الخسارة بثلاثية نظيفة عصر اليوم السبت أمام مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال افريقيا.



ويأتي الاقتراح مع تولي أسامة نبيه منصب المدرب المساعد، بنفس الجهاز المعاون للمنتخب الوطني الأول في مونديال روسيا 2018.



ومن المقرر أن يتم حسم ملف المدير الفني في الاجتماع الطارئ الذي سينعقد غدا الأحد بمقر النادي، بعد خسارة الفريق أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة من الأهداف في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



كما رشح البعض إسم حسن شحاتة لتولي تدريب الزمالك واستغلال خبراته الكبيرة بجانب علمه بكل كبيرة وصغيرة عن الفريق.



يواجه الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك شبح الرحيل عن القلعة البيضاء بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد اليوم السبت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.