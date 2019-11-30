كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

شاهد بث مباشر yalla shoot بجودة فائقة مباريات الدوري الانجليزي موسم 2019-2020، تابع بث مباشر live لمباراة ليفربول ضد برايتون اليوم السبت 30 نوفمبر لعام 2019 بدون تقطيع بجوده تناسب جميع السرعات، ضمن منافسات الجولة الـ14 من البريميرليج مشاهده لايف رابط ماتش ليفربول كوره أون لاين.





كول كورة- cool kora بث مباشر مباراة (محمد صلاح) now، حيث تنطلق أحداث مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم السبت 30 نوفمبر 2019 على ملعب انفيلد، متابعة مباراة ليفربول في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مدينه القاهرة والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، (live) وتذاع المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وشتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس bein sports hd 7 بتعليق حسن العيدروس.





متابعة بث مباشر yalla kora مباراة ليفربول، حيث يعول الجهاز الفني للريدز بقيادة يورجن كلوب علي الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني لتحقيق الفوز على برايتون في مباراة اليوم، وحصد ثلاث نقاط جديدة تضاف إلى رصيد الفريق حتى يبتعد بصدارة الترتيب عن أقرب منافسيه ليستر سيتي ومانشستر سيتي وتشيلسي والاقتراب أكثر من التتويج بلقب الدوري الانجليزي الموسم الحالي kooora4live.





بث مباشر kooora2day، مباراة Liverpool كورة لايف، ومن المتوقع أن يخوض ليفربول مباراة برايتون بتشكيل مكون من: أليسون بيكر فى حراسة المرمى، أليكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - روبيرتسون، جوردان هيندرسون - فينالدوم - أوكسليد تشامبرلين، محمد صلاح - ساديو مانى - روبيرتو فيرمينو.

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