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ملخص مباراة - مازيمبي الكونغولي 3 × 0 الزمالك | دوري أبطال أفريقيا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:53 م
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الزمالك ومازيمبي اليوم
الزمالك ومازيمبي اليوم
محمد مرعي
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تلقي فريق الزمالك هزيمة قاسية أمام مضيفه فريق مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر الجاري على ستاد "تي.بي مازيمبي" بالكونغو الديمقراطية في الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 – 2020.
 
وأحرز جاكسون موليكا أول أهداف مازيمبي الكونغولي في الدقيقة 60 من رأسية رائعة، بينما أضاف تريسور مبوتو الهدف الثاني للفريق الكونغولي بالدقيقة 66 من تسديدة أرضية من داخل منطقة جزاء الزمالك، وعاد "موليكا" وسجل ثالث أهداف بطل الكونغو في الدقيقة 84 ليقود فريقه للفوز بثلاثية نظيفة واعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الأولي.

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