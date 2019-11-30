يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONLINE

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" خدمة مشاهدة مباراة فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح salah liveمع فريق برايتون يوم السبت 30 نوفمبر YALA KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم KOORA ONLINE ويسعى الريدز لتحقيق الانتصار من أجل الاستمرار في jora on line صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز.youtube live





يلا شوت حصري ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني KOORA LIVE بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ويأتي فريق تشيلسي تحت قيادة مدربه فرانك لامبارد في المركز الرابع برصيد 26 نقطة YALA SHOOOT PLUS.





جول كورة وعاد اللاعب المصري محمد صلاح للمشاركة مع فريقه ليفربول ضد نابولي الإيطالي بعد غيابه في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد COOL KOORA بعد الإصابة التي تعرض لها ضد مانشستر سيتي في الجولة الحادية عشر من البريميرليج، وكان قد غاب صلاح عن مباراتي المنتخب المصري في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون 2021 بسبب تلك الاصابة GOAL KOORA.





يلا كورة وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق وبرايتون في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة KOORA STAR وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA LIVE، يلا لايف تابع المباراة بين نادي ليفربول وفريق برايتون





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