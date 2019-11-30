تصريحات مثيرة من سيميوني قبل موقعة برشلونة غدًا

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد على أن فريقه يتطلع لتقديم مباراة مميزة غدًا أمام برشلونة والتي ستقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".



وأضاف سيميوني في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"نعلم بأن الخصم جيد جداً ولديه أسلوب مهم ولاعبون مميزون ، ولكن نأمل في تقديم مباراة رائعة ضدهم".



وتابع :"في مثل هذه المباريات كُل الاحتمالات ممكنه للعب باي اسلوب ولديها فريق أكثر من تنافسي".



وواصل :"أرى فريق برشلونة منافس معقد ، وفي المباريات الكبيرة لديه ردود فعل تختلف عن المباريات الصغيرة".



وأوضح :"برشلونة فريق جيد للغاية ويأتي من أسبوع جيد حيث نجح في تحقيق الفوز على ليجانيس ثم بعد ذلك بوروسيا دورتموند".



وعن أنطوان جريزمان قال سيميوني :"لن أتحدث عن جريزمان لأنه لاعب لناد أخر وقلت رأيي فيه أكثر من مرة".



وأشار :"أهداف الفريق واضحة للغاية، لكننا لا نتحدث مع الصحافة بهذا الشأن، ولكن مع النادي".



وأدرف :"أرى البارسا منافسا معقدا، وضد المنافسين الكبار، يكون لديه رد فعل أكثر من مواجهته للمنافسين الصغار".



وأشار :"نحن نلعب دفاعيا بـ 4 مدافعين جدد، لدينا مشاكل بدنية في الدفاع وإصابات، ولكن يجب أن نكون مستعدين لحل هذه المشاكل، أرى أن الفريق يتنافس بشكل جيد".



وأتم حديثه :"أكرر نفس الشيء كما كان من قبل، التاريخ والأرقام تتحدث عن نفسها، نحن نسعى دائما إلى التحسين، بحيث نكون تهديفيا أفضل، ونكون أكثر كثافة، وأكثر قوة دفاعيا وهجوميا".