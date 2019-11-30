Advertisements
Advertisements
Advertisements

فوز السكة الحديد وبطا والتأمين والعبور وتعادل الشرطة وبهتيم بالقسم الثالث

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
فاز فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور بهدفين نظيفين على فريق البلاستيك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادى السكة الحديد بدوري القسم الثالث.


خاض السكة الحديد بشكيل يضم إبراهيم شعلبها حازم شعيب ، حسن بشندى، محمود أكمل، المتولى محمود،طه زين، عبد العليم السيد،محمد عبد الفتاح شولا، فوزي الكاشف، أحمد عبد المنعم كشرى، مصطفى جعفر
البدلاء :
محمد جمال، أحمد علي، مصطفى عبد ربه، محمود سعيد الصقر، فتحي مجدى، يوسف عطاى، محمد رمزي.

وخاض البلاستيك المباراة بتشكيل ضم محمد الباز، رضا بخيت،خالد عبد الناصر، أسامة صبحى، محمد يسرى تريكه، محمد جمال مانجه،حسان محمد، أمير رجب، محمود صبري، محمد عبد النبي لوحه، محمد جمال الفيل.

البدلاء : محمد السعدني،محمود الصغير ، محمد ايسي، سيد سمير، عمر خالد، حسين ريكو، محمد عماد.

سجل فوزي الكاشف هدف السكة الأول من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وتمكن محمود سعيد الصقر من تسجيل الهدف الثاني .


أدار اللقاء الحكم أحمد جمال وعاونه ماجد المليجي. مساعد أول وعلاء عبد الباسط
مساعد ثانى ،ومجدى شديد مراقب حكام، وشريف محمد مراقب مسابقات.

وحضر اللقاء ياسر رأفت رئيس لجنة المسابقات القسم الثالث ومحمد عيد رئيس نادى السكة ومحمد نافع وناصر عمران أعضاء مجلس إدارة نادى السكة.


وفاز فريق بطا على فريق ألماظة بهدف عبد الرحمن الحصرى في الشوط الثاني.

وفاز فريق المرج على فريق سراى القبة بأربعة أهداف مقابل هدفين سجل الأهداف المرج وليد ترك ومصطفى شفيق هدفين لكل منهما.

وفاز فريق مصر للتأمين على فريق الغابة بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل اهداف التأمين محمد زكى "هدفين" وعماد حمدي هدف وسجل محمد عرفه هدف الغابة.

وحقق فريق العبور الفوزعلى فريق الأميرية بهدفين محمود سيد وعلى أيمن.

وتعادل فريق الشرطة مع فريق بهتيم بهدف لكل منهما.

وثم تأجيل مباراة طوخ والشمس إلى يوم الثلاثاء المقبل

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة 22 نقطة
2- الشمس 17 نقطة
3- مصر للتأمين 17 نقطة
4- بطا 16 نقطة
5- المرج 16 نقطة
6- الغابه 14 نقطة
7- ألماظة 13 نقطة
8- الشرطة 13 نقطة
9- البلاستيك 11 نقطة
10- بهتيم 10 نقاط
11- الأميرية 10 نقاط
12- طوخ 9 نقاط
13- العبور 9 نقاط
14- بنها 8 نقاط
15- سراى القبة 3 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ 34 دقيقة

«كورة لايف» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول «الهدف الأول»

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ ساعة و نصف

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER NOW

منذ ساعة و 24 دقيقة

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ ساعتين و 21 دقيقة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ ساعة و نصف

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتوتن بث مباشر Premier League كورة جولرابط ماتش ليفربول LIVE watch

منذ ساعة و 8 دقيقة

«يلا شووت» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر SALAH LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش ليفربول SALAH

منذ ساعة و 10 دقيقة

«يلاشووت salah» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول plus

منذ أقل من ساعتين

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ أقل من ساعتين

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:49 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

04:50 م

«كورة لايف» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول «الهدف الأول»

04:55 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER NOW

05:07 م

«يلاشووت salah» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول plus

04:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status