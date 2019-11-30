فوز السكة الحديد وبطا والتأمين والعبور وتعادل الشرطة وبهتيم بالقسم الثالث

فاز فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور بهدفين نظيفين على فريق البلاستيك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادى السكة الحديد بدوري القسم الثالث.





خاض السكة الحديد بشكيل يضم إبراهيم شعلبها حازم شعيب ، حسن بشندى، محمود أكمل، المتولى محمود،طه زين، عبد العليم السيد،محمد عبد الفتاح شولا، فوزي الكاشف، أحمد عبد المنعم كشرى، مصطفى جعفر

البدلاء :

محمد جمال، أحمد علي، مصطفى عبد ربه، محمود سعيد الصقر، فتحي مجدى، يوسف عطاى، محمد رمزي.



وخاض البلاستيك المباراة بتشكيل ضم محمد الباز، رضا بخيت،خالد عبد الناصر، أسامة صبحى، محمد يسرى تريكه، محمد جمال مانجه،حسان محمد، أمير رجب، محمود صبري، محمد عبد النبي لوحه، محمد جمال الفيل.



البدلاء : محمد السعدني،محمود الصغير ، محمد ايسي، سيد سمير، عمر خالد، حسين ريكو، محمد عماد.



سجل فوزي الكاشف هدف السكة الأول من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وتمكن محمود سعيد الصقر من تسجيل الهدف الثاني .





أدار اللقاء الحكم أحمد جمال وعاونه ماجد المليجي. مساعد أول وعلاء عبد الباسط

مساعد ثانى ،ومجدى شديد مراقب حكام، وشريف محمد مراقب مسابقات.



وحضر اللقاء ياسر رأفت رئيس لجنة المسابقات القسم الثالث ومحمد عيد رئيس نادى السكة ومحمد نافع وناصر عمران أعضاء مجلس إدارة نادى السكة.





وفاز فريق بطا على فريق ألماظة بهدف عبد الرحمن الحصرى في الشوط الثاني.



وفاز فريق المرج على فريق سراى القبة بأربعة أهداف مقابل هدفين سجل الأهداف المرج وليد ترك ومصطفى شفيق هدفين لكل منهما.



وفاز فريق مصر للتأمين على فريق الغابة بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل اهداف التأمين محمد زكى "هدفين" وعماد حمدي هدف وسجل محمد عرفه هدف الغابة.



وحقق فريق العبور الفوزعلى فريق الأميرية بهدفين محمود سيد وعلى أيمن.



وتعادل فريق الشرطة مع فريق بهتيم بهدف لكل منهما.



وثم تأجيل مباراة طوخ والشمس إلى يوم الثلاثاء المقبل



ترتيب المجموعة السادسة



1- السكة 22 نقطة

2- الشمس 17 نقطة

3- مصر للتأمين 17 نقطة

4- بطا 16 نقطة

5- المرج 16 نقطة

6- الغابه 14 نقطة

7- ألماظة 13 نقطة

8- الشرطة 13 نقطة

9- البلاستيك 11 نقطة

10- بهتيم 10 نقاط

11- الأميرية 10 نقاط

12- طوخ 9 نقاط

13- العبور 9 نقاط

14- بنها 8 نقاط

15- سراى القبة 3 نقاط