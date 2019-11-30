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نتيجة مباراة الزمالك الان أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا | ملخص وأهداف اللقاء (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:49 م
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الزمالك ومازيمبي
الزمالك ومازيمبي
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نتيجة مباراة الزمالك الان أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

نتيجة مباراة الزمالك الان، تغلب فريق مازيمبي الكونغولي على ضيفه الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "تي بي مازيمبي"، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 - 2020.

نتيجة مباراة الزمالك الان أمام مازيمبي | ملخص اللقاء
سجل المهاجم جاكسون موليكا الهدف الأول لمازيمبي في الدقيقة 60 بعد عرضية مُتقنة من الجناح الأيمن باتو كابانجو لينقض عليها موليكا برأسية قوية تسكن الشباك.

وأضاف تريسور مبوتو الهدف الثاني للفريق الكونغولي في الدقيقة 66 بعد تمريرة سحرية من المتألق باتو كابانجو لتصل لمبوتو ليسددها أرضية على يسار الحارس.

واختتم جاكسون موليكا بالهدف الثالث في الدقيقة 84 بعد عرضية رائعة من المخضرم باتو كابانجو ليضعها موليكا برأسية على يمين محمد عواد حارس الزمالك.

وبدأ الزمالك مباراته أمام مازيمبي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – عبدالله جمعة.

خط الوسط: فرجاني ساسي – أحمد سيد "زيزو" - حازم إمام – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ترتيب مجموعة الزمالك بعد الخسارة أمام مازيمبي:

1- مازيمبي 3 نقاط.
2- أول أغسطس الأنجولي بدون نقاط.
3- زيسكو يونايتد الزامبي بدون نقاط.
4- الزمالك بدون نقاط.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا:-

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